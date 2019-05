USA's enegang i Arktisk Råd varsler usikre tider

Walter Turnowsky Søndag, 12. maj 2019 - 10:49

Der er bekymrede miner over USA's manglende vilje til at indgå et kompromis om sluterklæringen ved Arktisk Råds møde i Finland.

Det var afsnittet om klimaændringer, som USA nægtede at være med til.

- Det er første gang, at Arktisk Råd ikke har afgivet en sluterklæring ved afslutningen af et toårigt formandskab, hvilket er alvorligt for fremtiden i en konsensusbaseret organisation, siger ICC’s internationale formand Dalee Sambo Dorough.

- At nægte ordet ”klimaændringer” i erklæringen er et moralsk svigt.

- Vi er bekymrede over denne undergravelse af Arktisk Råds troværdighed, netop på et tidspunkt, hvor en stærk fælles arktisk stemme er nødvendig,” siger Hjalmar Dahl, præsident for ICC Greenland. ICC i Canada, Alaska og Tjukotka deler Hjalamr Dahls bekymring.

Et knap så fredeligt Arktis

IA's folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen mener at problemerne går dybere end en uenighed om klimaspørgsmålet.

- Der tegner sig et opgør med opfattelsen af Arktis som et særligt fredeligt sted. USA erklærede i Arktis Råd, at ideen om Arktis, som lavspændingsområde er død. Det er åbenlyst at den russiske oprustning i Arktis, samt øget kinesisk interesse, skaber uro i Washington. Og det tror jeg vi har god grund til at begynde at drage nogle konsekvenser af i Grønland – jo før, jo bedre, siger hun.

- Jeg skal ikke lægge skjul på at der er nogle bekymrende udviklinger.

Aaja Chemnitz Larsen peger på den russiske oprustning og de kinesiske aktiviteter som andre faktorer, der direkte medvirker til, at et fredeligt Arktis kan blive afløst af en skærpet konkurrence mellem supermagterne.

- Der tegner sig et helt nyt trusselsbillede, og behovet for en større, permanent forsvarsindsats i Grønland er efter min mening ikke til at komme uden om. Jeg mener også at flere i Grønland må tage del i forsvaret. Flere grønlændere skal gøre brug af værneretten, og en række forsvarsmæssige opgaver over hele Grønland bør involvere flere grønlændere.