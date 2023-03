USA: Russisk fly fik amerikansk militærdrone til at styrte

Ritzau Onsdag, 15. marts 2023 - 07:02

Et russisk jagerfly har tirsdag fået en amerikansk militærdrone til at styrte ned over Sortehavet.

Det hævder det amerikanske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den ubemandede drone, der er på størrelse med et lille propelfly, styrtede i havet efter en episode med et russisk jagerfly.

- Vores drone udførte rutineopgaver i internationalt luftrum, da det blev ramt af et russisk fly, hvilket resulterede i et styrt, siger en general i det amerikanske luftvåben ifølge Reuters.

- Faktisk fik denne uprofessionelle handling fra russernes side næsten begge fly til at styrte ned.

USA: Russiske fly hældte brændstof på dronen

Dronen, der går under navnet MQ-9 Reaper, er designet og bygget til at varetage langvarig overvågning fra stor højde.

USA bruger også dronerne til angreb.

Det amerikanske militærs europæiske kommando siger tirsdag aften, at to russiske jagerfly af typen Su-27 nærmede sig dronen og hældte brændstof på den.

- Flere gange før sammenstødet aflæssede Su-27'erne brændstof og fløj foran MQ-9 på en uforsvarlig, usikker og uprofessionel måde, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det amerikanske udenrigsministerium har indkaldt Ruslands ambassadør i USA til samtale på grund af episoden.

Rusland afviser

Rusland har tirsdag aften afvist at have fået dronen til at styrte.

Det russiske forsvarsministerium siger, at dronens transpondere ikke var tændt, og at jagerfly derfor blev sendt afsted for at identificere den.

- Som et resultat af en hurtig manøvre begyndte den ubemandede drone at flyve ukontrolleret og mistede højde og kolliderede med havets overflade, siger ministeriet ifølge AFP.

Ruslands ambassadør i USA, Anatolij Antonov, siger, at Rusland ser hele sagen som en provokation.

Ambassadøren var blevet indkaldt til en samtale af det amerikanske udenrigsministerium. Antonov beskriver mødet som "konstruktivt".

- Ønsker ikke konfrontation

- Vi vil ikke have en konfrontation mellem USA og Rusland. Vi er for at skabe pragmatiske relationer til fordel for russere og amerikanere, siger Antonov.

Ifølge amerikansk militær har russiske piloter i den seneste tid udvist farlig adfærd, når de har nærmet sig amerikanske fly i internationalt luftrum - også over Sortehavet.

Sortehavet ligger mellem Europa og Asien og grænser op til blandt andet Rusland og Ukraine.

Episoden kommer dog ikke til at få konsekvenser for USA's tilstedeværelse i området, oplyser den amerikanske general James Hecker.

Adskillige Reaper-droner er gået tabt de senere år, blandt andet på grund af fjendtlige angreb.

Den ene blev skudt ned i 2019 over Yemen, mens en anden ifølge flere medier styrtede i Libyen sidste år.

Dronerne kan bevæbnes med missiler og laserstyrede bomber. De kan flyve i mere end 15.000 meters højde ifølge det amerikanske luftvåben.