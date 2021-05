USA: Her er vor politik i Arktis

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 20. maj 2021 - 08:33

Forud for mødet mellem den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken og Múte B. Egede i Kangerlussuaq senere i dag har det amerikanske konsulat i Nuuk udsendt hovedpunkterne for USA's politik i Arktis såvel som for Arktisk Råd og dets prioriteter inden for klimaområdet.'

Formålet med oversigten, der indeholder 14 punkter, er at styrke viden om, hvordan USA med præsident Joe Biden i spidsen forholder sig til Arktis, der er blevet centrum for store sikkerhedspolitiske interesser mellem stormagterne.

De 14 punkter er delt op i tre emneområder:

USA’s Arktis-politik

# USA forestiller sig Arktis fri for konflikt, styret af love, hvor nationer handler ansvarligt, og økonomisk udvikling og investeringer finder sted på en bæredygtig og gennemsigtig måde, der respekterer oprindelige folks miljø og interesser og kulturer.

# Da klimaændringerne fører til et mere tilgængeligt Arktis, ser vi behovet for at fortsætte og styrke en omfattende diplomatisk tilgang, der lægger vægt på en bred vifte af amerikanske interesser, herunder: klima, videnskabeligt samarbejde, sikkerhed, økonomisk udvikling og behovene for de indfødte i lokalsamfundene.

# Arktis har været en model for fredeligt regionalt samarbejde. Stærk regeringsførelse, generel overholdelse af folkeretten og klare regler har styret de arktiske stater i deres forvaltning af regionens maritime ressourcer og rum, herunder på havbunden. Arktiske stater har stort set overholdt disse regler, som har bidraget til forudsigelighed og stabilitet i Arktis.

# I Arktis og andre steder vil vi fortsætte med at opretholde internationale regler, standarder og institutioner og genoplive vores alliancer. Vi vil forbinde disse bestræbelser med indenlandsk fornyelse, herunder i den arktiske stat Alaska. Vi betragter disse vigtige elementer i vores strategi for at sikre, at Arktis forbliver en fredelig region, hvor internationalt samarbejde hersker.

Arktisk Råd

# På vej ind i sit femogtyvende år forbliver Arktisk Råd en hjørnesten i regional stabilitet. USA værdsætter det stærke internationale samarbejde, som Arktisk Råd letter.

# Arktisk Råds ministermøde den 19.-20. maj i Reykjavik, Island, giver mulighed for at fremhæve Rådets vigtige arbejde for at styrke Rådets rolle som den arktiske regions førende forum for at behandle spørgsmål om arktisk regeringsførelse og identificere udfordringer om eksempelvis klimaændringer.

# Samarbejde i og gennem Arktisk Råd giver os mulighed for kollektivt at tackle og overvinde udfordringerne i regionen - miljømæssige, sociale, økonomiske og politiske - ved at identificere områder, hvor vi kan gøre konkrete fremskridt og demonstrere enhedens formål gennem vores ord og handlinger.

# De Forenede Stater er forpligtet til at arbejde gennem det arktiske råd for at gøre fremskridt inden for de mange forskellige emner, som Rådet er involveret i. Vi arbejder sammen for at fremme bæredygtig økonomisk udvikling i Arktis, som også er tilpasset miljøbeskyttelse og fælles klimamål.

# Når vi gør det, er USA forpligtet til at give arktiske indbyggere, herunder arktiske oprindelige folk, en større stemme i sager, der påvirker deres fremtid.

Klimaprioriteter i Arktis

# Præsident Biden har sat USA på en proaktiv vej til at imødegå de enorme udfordringer, som klimaforandringerne medfører, og som påvirker de arktiske stater. Faktisk påvirker virkningerne af kysts-erosion og permafrost-optøning vores borgere lige nu. Vi vil samarbejde med andre arktiske stater, der er forpligtet til at bekæmpe klimaforandringer, for at prioritere klimaindsatsen i Rådet, herunder ved yderligere at styrke vores kollektive indsats i Rådet for at tackle udslip af sodpartikler og metan.

# Arktis opvarmes tre gange så hurtigt som det globale i gennemsnit. Denne opvarmning skaber positive feedback-sløjfer i Arktis, der yderligere fremskynder opvarmningen. Tabet af reflekterende havis og frigivelse af metan (en kraftig drivhusgas) fra smeltende permafrost er et sådant eksempel. De dybe ændringer, der forekommer i Arktis, kan have betydelige konsekvenser for resten af ​​verden. For eksempel hæver smeltende gletsjere allerede det globale havniveau, øger risikoen for oversvømmelser i kystsamfund og udgør en eksistentiel trussel mod nogle lavtliggende østater.

# Arktis er særlig følsom over for udslip af sodpartikler, der mørkner og smelter sne og is. En reduktion af sort kulstofemission i Arktis og fra geografisk relevante kilder uden for Arktis ville straks bidrage til at reducere den hurtige opvarmning i Arktis og dens indvirkning på livet for de mennesker, der bor der.

# En vellykket indsats for at reducere udledningen af ​​ sodpartikler vil have den ekstra fordel ved at forbedre sundheden i fjerntliggende arktiske samfund, især dem der er afhængige af dieselmotorer til lokal elproduktion.

# De Forenede Stater støtter Arktiske Råds arbejde for at uddybe vores forståelse af de omkostninger og risici, som arktiske klimaændringer medfører, og for at kommunikere disse virkninger for at tilskynde til hurtigere reduktion af drivhusgasemissioner globalt.