USA: Hvad mener grønlænderne om os?

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 28. november 2019 - 08:07

Det internationale researchbureau Epinion, der har afdelinger i adskillige lande, er for tiden i gang med en større undersøgelse, hvor grønlændere bliver ringet op og bedt om at forholde sig til forskellige spørgsmål, der vedrører USA.

Epinion ønsker ikke at udlevere de mange spørgsmål til Sermitsiaq.AG og henviser til, at det er kunden, der skal beslutte om man ønsker at videresende disse til pressen.

Epinion vil hverken be- eller afkræfte, at det er den amerikanske ambassade i København, der har bestilt undersøgelsen.

Intet odiøst

En kilde, som imidlertid er blevet ringet op af en Epinion-medarbejder, oplyser, at han fik at vide, at det drejer sig om den amerikanske ambassade i København.

På ambassaden finder man intet odiøst i, at man er i gang med at lave undersøgelsen, men ønsker umiddelbart ikke at kommentere sagen over for Sermitsiaq.AG.

USAs interesse for Grønland blev for alvor verdenskendt, da den amerikanske præsident i sommer udtrykte ønske om at købe Grønland. Siden har det vist sig, at amerikanerne i den grad er i gang med at gøre sine hoser grønne i det grønlandske samfund.

Tættere bånd

Flere amerikanske delegationer har været i landet for at undersøge forskellige samarbejdsmuligheder, der kan knytte tættere bånd mellem USA og Grønland direkte og udenom Danmark.

Det er på baggrund af den militære optrapning fra specielt Rusland i Arktis, der har fået amerikanerne til at interessere sig for Grønland og den sikkerhedspolitiske dagsorden i Arktis.