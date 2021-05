USA undersøger færøske havne

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Søndag, 16. maj 2021 - 14:47

Det kom frem allerede sidste år, da daværende amerikanske ambassadør til Danmark, Carla Sands, besøgte Færøerne, at USA havde et ønske om at bruge til færøske havne til et maritimt støttepunkt, hvor krigsskibe kunne proviantere, skifte besætning og bruge andre faciliteter.

Næsten et år senere har en amerikansk delegation været på Færøerne og undersøgt forholdene i Tórshavn, Runavík, Fuglafirði og Klaksvík. Det skriver den færøske avis Sosialurin.

Både lagmand Bárður á Steig Nielsen og landsstyremanden for udenrigsanliggender, Jenis av Rana bekræfter overfor Det Færøske Nyhedsbureau, at en amerikansk delegation fra den amerikanske ambassade i København har været på Færøerne i to omgange.

Først besøgte delegationen virksomheder, og ved det andet besøg kommuner med havne, der er interessante for amerikanerne.

- Besøget skal se i lyset af den partnerskabsaftale, som Færøerne og USA indgik i efteråret. Landsstyret var ikke involveret i dette besøg, og endnu ligger der ikke noget konkret på bordet i forhold til, at amerikanske skibe skal bruge færøske havne, siger Bárður á Steig Nielsen.

Blinken mødes med færøsk udenrigsminister

Landsstyremanden for udenrigsanliggender, Jenis av Rana, mødes med den amerikanske udenrigsminister, Antony J. Blinken, i København mandag 17. maj.

Antony Blinken kommer til København søndag 16. maj. Han mødes med statsminister Mette Frederiksen og klimaindustrialister. Han fortsætter til Arktisk Råd i Reykjavik og benytter lejligheden til at kigge på Keflavik-basen.

Den 20. maj lander han i Kangerlussuaq og mødes med naalakkersuisutformand Múte Bourup Egede and udenrigs- og handelsminister Pele Broberg samt udenrigsminister Jeppe Kofod.

Støttepunkt og ikke en base

Bárður á Steig Nielsen siger, at i givet fald bliver det skibe, som patruljerer i Nordatlanten, som kommer til at bruge Færøerne som et maritimt støttepunkt, og ikke store krigsskibe.

Landsstyremanden for udenrigsanliggender, Jenis av Rana, vil dog ikke udelukke, at der af og til vil komme krigsskibe i havn på Færøerne for at få proviant eller lave reparationer.

Han understreger, at Færøerne skal ikke bruges som en militær station.

- Jeg er ikke bange for, at Færøerne ender som en militær station, og det vil ikke ske, så længe jeg sidder på posten, siger Jenis av Rana.

Interessen for Færøerne eksploderet

I partnerskabsaftalen fra efteråret er parterne enige om at intensivere samarbejdet på flere fronter. Det er blandt andet indenfor forskning, handel og sundhed.

Jenis av Rana holdt et møde med daværende amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo i juli sidste år. Da blev parterne enige om at arbejde henimod en frihandelsaftale mellem USA og Færøerne. Den er ikke så højt prioriteret længere.

- I dag er der ikke så mange forhindringer i forhold til samhandel. I stedet for kigger vi på samarbejder på andre områder, og interessen er eksploderet siden partnerskabsaftalen blev indgået, siger landsstyremanden.