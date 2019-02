Walter Turnowsky Mandag, 18. februar 2019 - 09:37

USA vil styrke sin tilstedeværelse i Arktis, og det skal ses som et klart svar til Kina og Rusland. Det sagde den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo under et besøg i Island.

Mike Pompeo mødtes med statsminister Katrín Jakobsdóttir og udenrigsminister Guðlaugur Þór Þórðarsson, og parterne aftalte at styrke handelssamarbejdet.

Samtidigt lagde Mike Pompeo ikke skjul på, at den øgede interesse for Island hænger sammen med landets strategiske beliggenhed i Arktis.

Han ser et behov for et amerikansk svar på den øgede russiske og kinesiske aktivitet i området.

- Vi ser, hvordan USA's modstandere begynder at sætte ressourcer ind på en måde, som vil være en strategisk svækkelse af ikke blot USA, men også Island og europæiske lande, siger Mike Pompeo til Reuters.

Den amerikanske udenrigsminster ser derfor et behov for en stærk amerikansk tilstedeværelse i Arktis.

- Vi ved, at lande som Kina og Rusland vil fylde tomrummet

På spørgsmålet om, hvordan USA vil reagere på de øgede kinesiske og russiske aktiviteter, svar Pompeo:

- Du finder venner og allierede i regionen og samarbejder med dem, og du møder op og har alvorlige diskussioner med dem om, hvordan man skal reagere på dette, hvis USA trækker sig tilbage. Det er uundgåeligt, hvis vi ikke er tilstede.

I maj overtager Island formandskabet i Arktisk Råd efter Finland.