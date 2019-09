USA stiller helt særlige krav til konsulat

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 06. september 2019 - 17:57

Ejendomsmægler og indehaver af Igdlo, Ole Kielmann Hansen, oplyser til Sermitsiaq.AG, at man har videreformidlet flere emner, som kunne være interessante for den amerikanske ambassade i København.

- Der er imidlertid ikke indgået nogen aftaler endnu, kan Ole Kielmann Hansen afsløre.

Det kan skyldes, at planerne om et Nuuk-konsulat først skal godkendes af den amerikanske kongres.

Særlige ønsker

Det er i øvrigt nogle særlige ønsker, der bliver stillet til boligen.

En anden ejendomsmægler, der har været i kontakt med ambassaden i København, oplyser, at amerikanernes ønskeseddel indeholder krav om en tæt placering ved Selvstyret, og så skal der være udsigt. Desuden vil amerikanerne stille store krav til sikkerheden, men her skulle der være en forståelse for, at de selv skal i gang med at installere panserglas og andre relevante sikkerhedsanordninger.

Speciel klient

-Der er jo ingen tvivl om, at det er en meget speciel klient, vi har med at gøre, der også skal erkende, at vi har en anden måde at bygge på her i Grønland end i USA, siger Ole Kielmann Hansen, der på mange måder er blevet pålagt tavshed. Han vil således ikke oplyse, hvilke købsemner amerikanerne har fået præsenteret.

Kenneth Høegh, der er departementschef i Udenrigsdepartementet, oplyser, at man også herfra har bistået amerikanerne i jagten på at finde en bygning, der lever op til de krav, man stiller.

Jagten på de fysiske rammer til et konsulat i Nuuk gik allerede i gang i maj, erfarer Sermitsiaq.AG.