USA sætter dyster corona-rekord

Ritzaus Bureau Torsdag, 02. juli 2020 - 09:03

USA melder om det hidtil højeste antal smittede med coronavirus på et enkelt døgn.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University ifølge nyhedsbureauet AFP.

Således er mere end 52.000 nye smittede blevet bekræftet i løbet af 24 timer fra onsdag klokken 01.30 til torsdag klokken 01.30 dansk tid.

Den rekordhøje stigning bringer det samlede smittetal op på knap 2,7 millioner tilfælde i USA.

Det er sjette gang på syv dage, at USA registrerer over 40.000 daglige smittetilfælde ifølge en opgørelse fra nyhedsbureauet Reuters.

Genopblussen

De seneste dages mange nye positive test kommer samtidig med, at adskillige delstater, som oplever en genopblussen af smittetilfælde, er begyndt at indføre restriktioner igen efter at have taget de første skridt mod en genåbning af samfundsaktiviteter.

For eksempel har den mest folkerige stat i USA, Californien, lukket for indendørs servering i barer og restauranter og forbudt indendørs aktiviteter i biografer i det meste af staten.

Forbuddet vil gælde i mindst tre uger, meddelte guvernør Gavin Newsom onsdag.

I de seneste tal fra Californien har myndighederne registreret 110 dødsfald blandt coronasmittede på et døgn.

I New York City har borgmester Bill de Blasio sagt, at man ikke vil lade restauranter åbne for indendørs servering, som der ellers var planer om at gøre i denne uge.

Myndigheder i New York er i stigende grad bekymrede over de mange, der rejser ind i delstaten fra andre dele af USA, hvor man oplever markante stigninger i antallet af smittede.

Over 128.000 dødsfald

I hele USA har 128.044 coronapatienter mistet livet med lidt over 700 nye dødsfald det seneste døgn, skriver AFP.

USA er med afstand det land i verden med flest coronarelaterede dødsfald og smittetilfælde. Hernæst kommer Brasilien, der natten til torsdag dansk tid har rundet 60.000 døde med coronavirus.