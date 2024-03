USA nedkaster første sending nødhjælp til Gaza fra fly

Ritzau Lørdag, 02. marts 2024 - 16:24

Tre amerikanske militærfly har nedkastet de første leverancer af nødhjælp fra USA til Gazastriben.

Det meddeler to unavngivne embedsmænd i USA til nyhedsbureauet Reuters.

En af kilderne siger, at over 35.000 måltider mad blev sendt ned til palæstinensere i Gazastriben på denne måde.

Der var ikke vand eller medicin med i den første forsendelse fra USA.

Nedkastningen kommer, en dag efter at præsident Joe Biden meddelte, at USA nu vil begynde at levere nødhjælp på denne måde.

Han understregede på et pressemøde fredag, at den nødhjælp, der kommer ind i det palæstinensiske område, langtfra er nok.

Både Frankrig og Storbritannien har tidligere sendt nødhjælp til Gazastriben på samme måde. Det skete i samarbejde med Jordans luftvåben.

Torsdag meddelte Canada også, at landet har tilsvarende planer.

USA vil også arbejde på at få åbnet en korridor, så der kan sejles forsyninger af mad, vand, medicin og andre nødvendigheder ind fra havet ud for Gazastriben.

Det sagde Det Hvide Hus' talsmand John Kirby på et pressemøde fredag aften dansk tid.

USA vil "fortsat presse Israel for at gøre det muligt at få flere lastbiler ind og få åbnet flere ruter", så hjælpen kan komme ind i Gazastriben, siger Kirby.

Han siger, at torsdagens episode, hvor over 100 palæstinensere blev dræbt, da de flokkedes om lastbiler med nødhjælp, understreger behovet for at finde alternative ruter, så hjælpen kan komme ind.

Den humanitære situation i Gazastriben er alvorlig. Mindst en fjerdedel af befolkningen er tæt på at sulte, siger FN's kontor for koordinering af humanitære anliggender, OCHA.

Særligt i den nordlige del af Gazastriben er der hårdt brug for mad, medicin og rent drikkevand.

I månedsvis har nødhjælpsorganisationer advaret om en i stigende grad desperat situation i det Hamas-kontrollerede område.

På det seneste har der været flere meldinger om, at palæstinenserne i Gazastriben spiser dyrefoder for at overleve. Børn bliver syge af at drikke beskidt vand.

Ifølge læger i det palæstinensiske område dør børn på Gazastribens hospitaler på grund af dehydrering og fejlernæring.

FN har meddelt, at der er "uoverkommelige forhindringer" i at få nødhjælp ind.

De tre amerikanske militærfly, der blev brugt til at levere mad til dele af Gazastriben lørdag, er af typen C-130.

/ritzau/Reuters