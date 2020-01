USA vil også være mere synlig på Færøerne

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Onsdag, 22. januar 2020 - 15:00

-USA er en arktisk nation ligesom kongeriget Danmark, og vi er glade for at samarbejde med Grønland og Færøerne i tæt samspil med Danmark. Vi har et stærkt samarbejde, som opfordrer til fremgang, så økonomien er stærk og sikkerheden høj. Vi vil holde lande udenfor, som har negative intentioner i vores region, siger USA's ambassadør til Danmark, Carla Sands.



Hun været til møde med folketingets arktiske delegation. Hun er den anden af tre ambassadører, som er inviteret til møde med delegationen. Den russiske ambassadør har været til møde med Den Arktiske Delegation, og den kinesiske kommer i næste måned.

Formålet med ambassadørmøderne er at gøre politikerne klogere på, hvad stormagterne vil i Arktis.

Iværksætteri og turisme

USA arbejder med at åbne et konsulat i Grønland og kommer til at blive mere synlige i fremtiden. Konsulatet skal bemandes med to diplomater og fem civilt ansatte.

Carla Sands nævnte ikke, om USA også vil åbne et konsulat på Færøerne, men hun gjorde det klart, at USA vil være mere synlig på Færøerne i fremtiden.

-Vi håber at kunne tilbyde oplæring i iværksætteri og dele vores erfaring med bæredygtig turisme, som vi har fra vores nationalparker. Vi vil samarbejde med Færøerne, så når folk tager til Færøerne om 20 år, vil deres oplevelse være lige så god som min i 2018

Krigsskib til Færøerne

Stormagterne har fået større interesse for Grønland og Færøerne. USA´s præsident ville købe Grønland sidste år. Kina ville finansiere lufthavne i Grønland. Rusland har øget deres militære tilstedeværelse i Arktis.

Den amerikanske flåde har gjort sig klar til kamp i Arktis, og nu er den amerikanske 'Second Fleet' fuldt operationsdygtig.

Meget handler om at vise, at man er til stede. Sidste år besøgte den amerikanske destroyer 'USS Donald Cook' Færøerne, og står det til USA, så kommer et nyt krigsskib på besøg i år.

-For første gang i 30 år besøgte et krigsskib Færøerne. Jeg håber, at vi igen i år kan komme på besøg med et, hvis Færøerne tillader det, siger Carla Sands.

Bør vælge Huawei fra

USA har gjort meget for, at det kinesiske teleselskab Huawei ikke skal få en kontrakt på Færøerne om at levere 5G-net.

Carla Sands har i medierne - og i læserbreve på Færøerne og i Danmark - langet ud efter det kinesiske teleselskab og den kinesiske regering. Kritikken er, at Færøerne mister kontrol med kritisk infrastruktur og at Huawei kan spionere på vegne af den kinesiske regering.

Det færøske teleselskab, Føroya Tele, har ikke afgjort endnu, hvem der vælges som leverandør til 5G-nettet. Vælges Huawei, vil det gøre indtryk på USA.

-Vi føler med Færøerne, fordi så mister de kontrollen over kritisk infrastruktur, når 5G-nettet bliver aktiveret, siger den amerikanske ambassadør.