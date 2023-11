USA og Kina enige om at genoptage direkte militær kommunikation

Ritzau Torsdag, 16. november 2023 - 07:04

Kinas præsident, Xi Jinping, siger efter et møde med USA's præsident, Joe Biden, at landene er blevet enige om at genoptage direkte militære kommunikationslinjer.

Det rapporterer det kinesiske statsmedie CCTV.

Den kommunikation skal indebære arbejdsmøder mellem de to landes forsvarsministerier.

En amerikansk topembedsmand siger desuden, at topfolk i det amerikanske militær vil engagere sig med deres kinesiske modparter.

Embedsmanden siger også, at Biden kom med en meget klar anmodning til Xi om, at begge lande institutionaliserer dialogen mellem de to landes militær.

Militærkontakt var topprioritet

Inden mødet fandt sted, var det offentligt kendt, at et vigtigt punkt på mødedagsordenen var at genskabe den militære dialog mellem de to lande.

Joe Bidens nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, havde forud for mødet sagt, at ovenstående var Bidens topprioritet.

Kina havde brudt kommunikationslinjerne, da den daværende formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, i 2022 besøgte Taiwan.

Og netop Taiwan var også et emne, de to statsledere diskuterede onsdag.

På mødet sagde Xi ifølge en amerikansk embedsmand, at Kina ikke har planer om militære aktioner mod Taiwan i de kommende år.

Taiwan drøftet

- Xi fortalte Biden, at Kina foretrækker en fredelig genforening med Taiwan, men begyndte derefter at snakke om, under hvilke omstændigheder man kunne bruge magt, lyder det fra embedsmanden.

De to magtfulde mænd blev onsdag også enige om, at USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, skal møde sin kinesiske modpart, når en sådan er udpeget.

Xi siger også, at landene er blevet enige om sammen at lave en arbejdsgruppe, der skal bekæmpe euforiserende stoffer.

Embedsmanden siger også, at samtalen mellem de to statsledere varede i mere end fire timer, og at der ikke er planer om et nyt besøg, men at de begge holder døren åben for det.