USA kigger på flere radarer i Grønland

USA forventer at kunne sende en gruppe eksperter til Grønland i løbet af den kommende sommer. Eksperterne skal vurdere mulighederne for at opstille Nato-radarer, som kan blandt andet kan overvåge russisk og kinesisk flådeaktivitet.

Det skriver mediet Altinget.dk.

Altinget har deltaget i en briefing hos det amerikanske forsvarsministerium, der kom med oplysningen.

- Vi forestiller os radarer, som kunne føde oplysninger ind til Nato’s maritime overvågning. I takt med at vi ser, at russerne bliver mere aktive, bliver det stadig mere vigtigt at vide, hvor de er og hvad de laver. Samt holde øje med om kineserne begynder at komme sejlende over Nordpolen mere regelmæssigt i takt med at isen smelter, siger en talsperson fra Pentagon til Altinget.dk.

Mediet skriver også, at amerikansk interesse i at investere i lufthavne her i landet tilbage i 2018 blev afvist af Selvstyret.