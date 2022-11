USA-kender: Splittet kongres i USA kan betyde mere stilstand

Thomas Munk Veirum Torsdag, 17. november 2022 - 07:05

Natten til torsdag sikrede republikanerne sig et snævert flertal i Repræsentanternes Hus oven på det amerikanske midtvejsvalg.

Når demokraterne samtidig har flertal i Senatet kan det betyde, at meget af amerikansk politik går i stå.

Det er vurderingen fra chefredaktør på netmediet Kongressen.com og USA-kender Anders Agner.

- For der er ikke umiddelbart noget, som for alvor tyder på, at tværpolitisk samarbejde pludselig er noget, som vender tilbage til amerikansk politik, siger han.

Forventet flertal

Det var forventet, at republikanerne ville sikre sig et flertal i Repræsentanternes Hus.

Historisk taber den nye præsidents parti ofte kontrollen med et eller to kamre i den amerikanske kongres ved første valg efter præsidentvalget.

- Historien taler for, at den nye præsidents parti går tilbage i Repræsentanternes Hus, og det havde målingerne også vist, ville ske den her gang, siger Anders Agner.

Men republikanernes flertal er mere snævert end forventet før midtvejsvalget 8. november, tilføjer han.

- I og med, at det republikanske flertal er så småt, som det trods alt er, så bliver det også en opgave for Kevin McCarthy, (kommende formand for Repræsentanternes Hus red.), at sørge for, at der ikke er sprækker i gruppen, siger han.

Kan obstruere

Han mener, at den amerikanske præsident Joe Biden og demokraterne er mere interesserede i at samarbejde med republikanerne, end republikanerne er med dem.

Men når flertallet i Repræsentanternes Hus kun er på få pladser, kan det være sværere for republikanerne at blokere for politik fra Joe Biden eller demokraterne, end det ellers ville have været, vurderer Anders Agner.

Det skyldes, at de republikanske politikere kan have vidt forskellige interesser. De mere moderate kunne være åbne over for samarbejde med demokraterne. Andre af republikanerne kan slet ikke.

- Man håber ved at obstruere demokraterne og obstruere Biden, at man svækker dem, siger han.

Ifølge ham vurderer den republikanske ledelse, at for meget samarbejde kan styrke Biden og demokraterne til præsidentvalget i 2024.