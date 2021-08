USA godkender tredje vaccinestik til udsatte

Ritzau Fredag, 13. august 2021 - 07:01

Det amerikanske lægemiddelagentur, FDA, godkender brugen af et tredje vaccinestik. Det kaldes også et boosterstik.

Dermed bliver det muligt for amerikanske borgere med svækket immunforsvar at få et tredje stik mod coronavirus med en vaccine fra enten Moderna eller fra Pfizer/BioNTech.

Med beslutningen slutter USA sig til en række andre lande, hvor myndighederne også planlægger at stikke folk en tredje gang.

Blandt andet i Tyskland planlægger man ligesom i USA at tilbyde personer med nedsat immunfunktion et tredje stik.

I Israel vil myndighederne tilbyde et tredje stik til folk over 60 år for at bremse smitten med Delta-varianten.

Der er stadig forskningsmæssig usikkerhed om, hvor stor effekten af et tredje stik er.

Et studie har vist, at beskyttelsesgraden fra vaccinen fra Pfizer/BioNTech faldt fra 96 procent til 84 procent, fire måneder efter at patienten var blevet færdigvaccineret.

Vaccineproducenten Moderna har sagt, at vaccinerede med vaccinen formentlig med tiden vil få brug for et tredje stik for at sikre, at effektiviteten af vaccinen ikke svækkes.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har opfordret lande til at vente med at give det tredje stik, indtil mindst 10 procent af befolkningen i alle lande er færdigvaccineret.

- Jeg forstår bekymringen fra alle regeringer i forhold til at beskytte deres befolkning mod Delta-varianten. Men vi kan ikke acceptere, at lande, der allerede har brugt det meste af verdens vaccineforsyning, bruger endnu mere, mens verdens mest sårbare befolkning fortsat ikke er beskyttet, sagde WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus i sidste uge.

Talskvinde for Det Hvide Hus Jen Psaki udtalte i den forbindelse, at den amerikanske regering ikke køber den præmis, og at man sagtens kan give sin befolkning et tredje stik og samtidig vaccinere resten af verden.

- Vi kan gøre begge dele, sagde hun onsdag.

/ritzau/Reuters