USA giver grønt lys til eksport af F-16-fly til Ukraine

Ritzau Lørdag, 20. maj 2023 - 15:39

USA vil tillade dets allierede at eksportere F-16-fly til Ukraine.

Det bekræfter national sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan under G7-topmødet i Hiroshima i Japan, skriver BBC lørdag.

Sullivan fortæller, at præsident Joe Biden har informeret de øvrige deltagere på topmødet om beslutningen.

F16-flyene bliver produceret af Lockheed Martin i USA. USA skal godkende det, hvis andre lande ønsker at eksportere flyene til et tredjeland.

Vil drøfte levering i de kommende måneder

- I løbet af de sidste par måneder har vi og vores partnere virkelig fokuseret på at levere de systemvåben og den træning, som Ukraine har brug for for at kunne gennemføre offensive operationer dette forår og denne sommer.

- Vi har leveret, hvad vi lovede, siger Jake Sullivan ifølge BBC og fortsætter:

- Nu har vi taget hul på diskussionen om at styrke det ukrainske flyvevåben som led i vores langsigtede engagement i Ukraines selvforsvar.

Den nationale sikkerhedsrådgiver siger, at USA de kommende måneder vil drøfte med sine allierede, hvornår F-16-flyene skal leveres til Ukraine, hvor mange der skal leveres, og hvem der skal levere dem.

Rusland: Vesten løber kolossal risiko

Udmeldingen bliver ikke taget godt imod af Rusland.

Således siger Ruslands viceudenrigsminister, Alexander Grusjko, at landene i Vesten optrapper konflikten og løber en "kolossal risiko", hvis de leverer F-16-fly til Ukraine.

Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass ifølge Reuters.

Fredag oplyste en embedsmand fra den amerikanske regering, at Joe Biden bakker op om, at ukrainske soldater bliver trænet i at flyve F-16-fly.

Der var dog ingen indikationer på, at USA har i sinde selv at levere de eftertragtede kampfly til ukrainerne.

Danmark klar til at støtte

Fra dansk side udtrykte fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) efterfølgende støtte til idéen om træning af ukrainske soldater i brugen af de amerikanske kampfly.

- Vi er fra dansk side klar til at støtte. Vi vil nu aftale de nærmere detaljer sammen med nære allierede, skrev Troels Lund Poulsen fredag på Twitter.

Tidligere i denne uge fik Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, løfter fra Holland og Storbritannien om hjælp til at opbygge en "kampfly-koalition".

Dog var der fra de to lande heller ikke løfter om at sende kampfly til Ukraine.

Ukraine har i længere tid efterspurgt vestligt producerede kampfly.

Landets beholdning af kampfly består i dag af fly, der blev produceret i Sovjetunionen.