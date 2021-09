USA giver 450.000 dollars til grønlandsk entreprenørskab

Thomas Munk Veirum Onsdag, 15. september 2021 - 08:33

Undervisning i entreprenørskab og innovation kan se frem til et gevaldigt løft i de kommende to år. USAID giver nemlig 450.000 dollars - cirka 2,8 millioner kroner - til arbejdet i Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat.

Tilskud skal gå til fondens udbredelse af entreprenørskab og innovation på folkeskole-, ungdomsuddannelses- og videregående uddannelsesniveau i Grønland, skriver fonden i en pressemeddelelse.

USAID er USA's udviklingsbureau, som står for at yde amerikansk bistand i andre lande.

Formand ser frem til arbejdet

Aftalen mellem de to parter skal underskrives på Jørgen Brønlundip Atuarfia i Ilulissat 17. september, og formand for fonden, Jacob Nitter Sørensen, glæder sig over aftalen:

- Det er fantastisk at se lyset i øjnene på både undervisere og elever, når de arbejder med innovation og entreprenørskab. Det gør en positiv forskel for den enkelte elev og på sigt kommer de til at gøre en forskel for samfundet og virksomhederne.

- Takket være USAid kan vi nu komme endnu bredere ud, og det arbejde glæder jeg mig rigtig meget til i samarbejde med vores dygtige superlærere og regionsleder Mette Steenholdt, siger Jacob Nitter Sørensen, formand for Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat.

Aftale om støtte i 2020

USA har de senere år vist en stigende interesse i Grønland. Tilbage i april 2020 meddelte Naalakkersuisut, at man havde takket ja til støtte fra USA. USA havde afsat 12,1 millioner dollars til projekter i Grønland, og støtten skulle blandt andet bruges inden for uddannelse, oplyste Naalakkersuisut.

Det fremgår ikke af fondens materiale, om støtten fra USAID er en direkte udløber af aftalen mellem Naalakkersuisut og den amerikanske regering.