USA-general: 100.000 russere er enten dræbt eller såret i Ukraine

Ritzau Torsdag, 10. november 2022 - 07:09

Over 100.000 russiske soldater er enten blevet dræbt eller såret under krigen i Ukraine.

Det vurderer den amerikanske generalstabschef, general Mark A. Milley, onsdag lokal tid.

USA's topgeneral tror, at Ukraine "sandsynligvis" har lignende tabstal.

Estimatet er ikke blevet uafhængigt bekræftet.

Det er det højeste og mest præcise anslåede tabstal, som USA hidtil har givet under krigen i Ukraine.

Milley er kommet med udtalelserne hos Economic Club of New York, som er en organisation, der jævnligt får besøg af prominente talere.

Han vurderer, at der er en mulighed for forhandlinger, som kan sætte en stopper for krigen.

Det kan nemlig i hans øjne blive sådan, at hverken Rusland eller Ukraine kan opnå en militær sejr.

- Der er nødt til at være en gensidig anerkendelse af, at en militær sejr i ordets sande betydning måske ikke kan opnås igennem militære midler, og at man derfor er nødt til at ty til andre midler, siger han.

- Der er en mulighed her - en mulig åbning for, at der kan forhandles.

Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, beordrede onsdag en tilbagetrækning fra den store ukrainske by Kherson i det sydlige Ukraine.

Mange anser det som et stort slag for Rusland.

Embedsmænd i den ukrainske regering har umiddelbart været lidt mere tilbageholdende i deres reaktion.

De anser det for usandsynligt, at russerne forlader byen uden kamp.

USA's præsident, Joe Biden, har dog udtalt, at han ser det som et bevis for, at Rusland har "reelle problemer" på slagmarken.

Jørgen Staun, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier hos Forsvarsakademiet, anser tilbagetrækningen for at være overraskende.

Han udtalte onsdag aften til Ritzau, at vinteren snart vil sætte sit præg på kampene i landet, og er derfor usikker på, om der kommer flere af sådanne tilbagetrækninger fra Rusland.

- Vi kommer nok til at se mere stilstand på fronten, indtil vinterfrosten for alvor sætter ind. Så længe, at der er så mudret, som der er, vil større køretøjer have svært ved at køre uden for de asfalterede veje, sagde han.