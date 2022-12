USA-firma har haft ringe indtjening på Pituffik-kontrakt

Redaktionen Fredag, 23. december 2022 - 10:55

En af sidste uges store nyheder var, at USA's luftvåben, US Air Force, har indgået en kæmpekontrakt over de næste 12 år til en værdi af 3,98 milliarder kroner eller næsten 28 milliarder kroner med det grønlandske selskab Inuksuk på Pituffik-basen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Dermed sikrer det amerikanske selskab Vectrus Services A/S sig fortsat indtægter for at være engageret i den civile drift og service af basen.

Men det er foreløbig uvist, om den nye kontrakt vil blive en guldrandet forretning for Inuksuk og dets ejere, Vectrus og grønlandske Permagreen.

Hvad der ikke tidligere har været offentligt fremme og som Sermitsiaq i dag kan fortælle er, at Vectrus i en håndfuld år har været ualmindelig dårlig til at tjene penge på den nuværende servicekontrakt.

Det fremgår af regnskaberne fra selskabet, som man kan læse i CVR-registret.

I det seneste regnskabsår, 2021, fik Vectrus Services et tab, et underskud, på 4,7 millioner kroner efter skat ud af en omsætning på 361 millioner kroner. Driftsresultatet blev et plus på blot 7,7 millioner kroner.

- Årets resultat anses som mindre tilfredsstillende, da selskabet fortsat har være ramt af effekten af COVID-19 frem til midten af 2021, hvilket har medført en nedgang i omsætning og driftsresultat relateret til support opgaver til andre entreprenører på Thule Air Base, skriver Vectrus i årsregnskabet.

