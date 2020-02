USA-ekspert: Trump står stærkt efter frifindelse i rigsretssag

Ritzaus Bureau Torsdag, 06. februar 2020 - 06:58

Det vurderer chefredaktør på kongressen.com Anders Agner Pedersen.

- Trump står i en ganske stærk position, nu hvor sagen er overstået, og han kan fortsætte som præsident.

- Hans vælgerbase ser ud til at rykke endnu tættere sammen om ham. Og han har fundraiset langt stærkere, end Demokraterne har været i stand til, mens sagen har stået på, siger Anders Agner Pedersen.

Demokraterne anklagede Trump for magtmisbrug og for at modarbejde Kongressen i forbindelse med sagen om indefrysning af militær støtte til Ukraine.

Det republikanske flertal i Senatet sikrede som ventet Trump en frifindelse.

- Trump kommer til at turnere med sit budskab om, at der ikke var noget at komme efter, og at sagen var udtryk for en heksejagt anført af Demokraterne.

- Det var det samme budskab, han turnerede med efter Robert Muellers Ruslands-undersøgelse, og det vil vi se gentaget nu, siger Anders Agner Pedersen.

En enkelt brød med partilinjen

En enkelt republikaner, Mitt Romney, brød med partilinjen og stemte for, at Trump var skyldig i magtmisbrug.

Det er en bet for Trump, men så er det heller ikke værre, vurderer Anders Agner Pedersen.

- Det er selvfølgelig en lille dråbe malurt i bægeret for Trump og Republikanerne.

- Men Romney er en mand, der i forvejen ikke befinder sig i de inderste cirkler i partiet.

- At Demokraterne nu hylder Romney, gør heller ikke hans position i partiet bedre, siger USA-kenderen.

Spinkrig

Anders Agner Pedersen venter, at begge lejre vil bruge sagen som led i en spinkrig frem mod præsidentvalget i november.

- Demokraterne vil sige til deres vælgere, at de gjorde, hvad de kunne og skulle, for at forsøge at stille præsidenten til regnskab.

- Men de kan ikke undgå at stå tilbage med en følelse af skuffelse. Den her sag har ikke udløst en folkelig mobilisering og et krav om, at nu var det for galt, og præsidenten måtte træde tilbage.

- Befolkningen er i stedet blevet kløvet over i to lige store dele i forhold til, om man mener, der var en sag eller ej, siger Anders Agner Pedersen.