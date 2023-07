USA afviser at støtte ukrainske angreb på russisk jord

Merete Lindstrøm Tirsdag, 25. juli 2023 - 05:27

USA støtter ikke angreb på russisk territorium - heller ikke hvis det er Ukraine, der står bag.

Det siger talsperson for Det Hvide Hus Karine Jean-Pierre på et pressemøde, efter at to droner natten til mandag blev skudt ned over Ruslands hovedstad, Moskva. Det skriver Reuters.

- Generelt støtter vi ikke angreb inde i Rusland, siger Karine Jean-Pierre.

Dronerne ramte to kontorbygninger, men ingen personer kom til skade.

De russiske myndigheder oplyste efterfølgende, at Rusland havde afværget et ukrainsk droneangreb og beskrev affæren som "en terrorhandling".

En ukrainsk militærkilde har senere sagt til nyhedsbureauet AFP, at dronerne blev sendt ind over den russiske hovedstad af Ukraines militær som led i en "specialoperation".

Rusland har lovet at svare igen.

- Dette er en krig, som Rusland har startet. Det er deres krig, siger Karine Jean-Pierre ifølge Reuters.

- Og de kan afslutte den når som helst ved at trække deres styrker ud af Ukraine i stedet for at udføre brutale angreb på civile.

Hændelsen er blevet beskrevet som et droneangreb, selv om dronerne ikke nåede at angribe nogen mål, inden Ruslands militær opdagede dronerne og skød dem ned.

Vragrester blev efterfølgende fundet tæt på det russiske forsvarsministerium.

Ifølge Reuters har en højtstående ukrainsk militærkilde sagt, at der vil komme flere ukrainske angreb mod Rusland.

Det var ikke kun Moskva, der fik besøg af ukrainske droner natten til mandag. Også den russiskannekterede Krim-halvø blev angrebet. Her blev militære mål som russiske våben- og ammunitionsdepoter ramt.

De seneste måneder har Rusland adskillige gange meldt om ukrainske droneangreb på russisk territorium.

Det vakte særligt opsigt, da en drone i maj angreb Kreml, hvor den russiske regering hører til.