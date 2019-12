US-ambassade prøver at mane købsplaner i jorden

Walter Turnowsky Torsdag, 05. december 2019 - 08:58

I maj blev Sung Choi præsenteret som USA's mand i Grønland af den amerikanske ambassadør, Carla Sands.

Og selvom et egentligt konsulat endnu ikke er på plads, så har han siden da brugt meget af sin tid i Grønland og har besøgt hele vestkysten fra Siorapaluk i nord til Nanortalik i syd. En kendsgerning, som han gjorde meget ud af at understrege på DI's Grønland konference i København, hvor han også sagde at han ser frem til at besøge østkysten.

I det hele taget gjorde han meget ud af at betone, at USA udelukkende har reelle hensigter om et tættere samarbejde med Grønland, samt at hans opgave i høj grad består i, at lære at forstå Grønland bedre.

Et hemmeligt telegram

Sung Choi kom ikke direkte ind på hans øverste chefs udmelding om at ville købe Grønland, men sagde på en mere indirekte måde, at man ikke har planer om at gøre Kalaallit Nunaat til 51ende stat.

Han havde gravet i arkiver og havde fundet et tidligere hemmeligstemplet telegram sendt i 1946 fra det daværende konsulat i Nuuk til regeringen i Washington. Her gjorde den daværende konsul rede for, hvordan der i Grønland havde været en bekymring for, at USA skulle have planer om at annektere landet, da forbindelsen til Danmark blev afbrudt under 2. Verdenskrig. Men, understregede konsulen, det var lykkedes at mane den bekymring i jorden og få forklaret, at man blot ønskede at beskytte og hjælpe Grønland.

- Og dermed er cirklen sluttet, for dette gælder også den dag i dag, sagde Sung Choi.

Flittig på Instagram

Han kom ikke med nogen konkrete løfter om, hvad USA vil engagere sig i, men understregede gentagne gange, hvor vigtigt det direkte møde med befolkningen var for ham. En pointe han også søgte at understrege ved at henvise til den Instagram-profil, hvor han flittigt poster billeder af hans besøg i Grønland.

- Vi ønsker, at USA skal blive Grønlands første valg, når det gælder om at finde samarbejdspartnere, sagde diplomaten.

- Naturligvis ved at bygge oven på det dansk-grønlandske samarbejde, tilføjede han efter en kort pause.