Uro på nikkelmarkedet

Lørdag, 19. marts 2022 - 15:44

Nikkel er et af de vigtigste metaller i den grønne omstilling, da det indgår i produktion af lithium-batterier sammen med andre råstoffer. Markedet for nikkel forventes derfor at stige de kommende år i takt med at flere køber el-biler.

Samtidig har krigen mellem Rusland og Ukraine skabt uro i nikkelforsyningskæderne. For Rusland er verdens tredjestørste leverandør af nikkel, og råder over 13 procent af den globale kapacitet til udvinding af nikkel ikke mindst fra byen Norilsk, der er centrum for minedrift af nikkel og en række andre råstoffer. Globalt blev der i 2020 produceret omkring 2,7 millioner tons nikkel, hvoraf Indonesien producerede omkring 1 million tons, efterfulgt af Philippinerne (370.000 tons), Rusland (250.000 tons), Australien (160.000 tons) og Canada (130.000 tons).

Med sanktionerne mod Rusland kan man derfor imødese yderligere stigninger i råstofpriserne på nikkel.

– Nikkelpriserne er helt klart påvirket af de geopolitiske udviklinger, vi ser lige nu, siger geolog og råstofekspert Ole Christiansen til Sermitsiaq.

Potentialer i Grønland

I Grønland efterforskes nikkel primært i Disko-Nuussuaq-området. Og spørgsmålet er om efterforskningsselskaberne, der blandt andet tæller Anglo-American, Bluejay og North American Nickel, nu vil sætte ekstra turbo på efterforskning og udvinding af de eftertragtede råstoffer.

