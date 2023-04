Uro i Qoornoq: Teenagere gør hytteejere utrygge

Redaktionen Onsdag, 05. april 2023 - 09:01

- Det er ikke betryggende.

Det siger Majbritt Kofoed de Renouard på vegne af Peqatigiiffik Qoornoq, foreningen for hytteejere i den nedlagte bygd i Nuuks fjord, Nuup Kangerlua til avisen AG.

Hun henviser til, at der i flere af hytterne bor unge mennesker, der kan benævnes som behandlingskrævende, og som er i kontakt med de sociale myndigheder og døgninstitutionsområdet.

- Vi oplever, at de går ind i hytterne, som om de leder efter noget. Måske fordi de keder sig, siger Majbritt K. de Renouard, hvis familie stammer fra Qoornoq og derfor har et hus i bygden.

Hun og familien har oplevet, at der har været nogen inde i huset, som havde leget med stearinlys og tobak.

Egentlig forstår hun godt, hvis de unge keder sig. For Qoornoq er en ø, der er relativt hurtigt overset. Der er ikke så meget at foretage sig, udover at slappe af, og samle vinterforråd. Samtidig er Qoornoq gennem de senere år blevet et voldsomt populært udflugtsmål for turister, der sejler ind for at se bygdens fine, restaurerede kirke.

Men der er i nogles øjne altså kommet en slange i ferieparadiset.

For nogle uger siden måtte politiet sejle ud til bygden på grund af en episode med en 17-årig dreng og en pædagogmedhjælper, der involverede en kniv og en truende opførsel. Derudover har hytteejerne måtte sørge for at låse benzinog gasbeholdere inde, da der var risiko for, at de unge ville bruge det til snifning.

- Vi vil jo gerne kunne tage imod alle. Men der skal være en grænse, og vi ønsker at bo i tryghed, siger Majbritt K. de Renouard.

En misforståelse

Men der er tale om en misforståelse, lyder det fra den ansvarlige for de unge i Qoornoq. - Vi har et fantastisk godt projekt kørende med uanbragte børn, understreger Kenneth Thomsen, der ejer Nuuk Outdoor, som er navnet på akut-tilbuddet, der tager imod unge, som ikke kan anbringes på en institution i Kommuneqarfik Sermersooq.

