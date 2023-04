Uro i KAK: Dårlig kommunikation er skyld i frafaldne bestyrelsesmedlemmer

Anders Rytoft, Kassaaluk Kristensen Fredag, 21. april 2023 - 17:44

Der er uro i KAK.

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med tidligere bestyrelsesmedlemmer i KAK (Grønlands Boldspil-Union). De ønsker anonymitet, men fortæller, at de utilfredse med forholdene i KAK, hvorfor de har valgt at trække sig fra bestyrelsen.

Nærværende medie er blevet fremlagt en række kritikpunkter, men særligt ét stikker i øjnene. Det drejer sig om ansættelsen af David Bror som ny træner for kvinderne og pigernes futsallandshold.

LÆS OGSÅ: Landsholds-træner trækker sig i protest

Det er nemlig foregået på en måde, hvor bestyrelsen ikke er blevet inddraget i beslutningen, oplyser et tidligere medlem af bestyrelsen.

Dårlig kommunikation

Vedkommende fortæller, at det normalt er ansættelsesudvalget, som behandler og udvælger de indsendte ansøgninger, inden de præsenteres for bestyrelsen.

Et andet og nu tidligere bestyrelsesmedlem har ligeledes valgt at trække sig på grund af dårlig kommunikation. Det har været den absolut største årsag, lyder forklaringen.

Personen har ikke været en del af KAK under ansættelsen af landstræneren, men vedkommende forklarer, at der er forskellige udvalg, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer er tovholder for, hvorfor det ikke er hele bestyrelsen, der skal være med inde over beslutningen.

- Men det er ikke blevet tydeliggjort, apropos dårlig kommunikation, siger det tidligere bestyrelsesmedlem.

Hurtige beslutninger

Det er ikke personens oplevelse, at medlemmerne bevidst er blevet holdt udenfor, men:

- Det handler om forventningsafstemning og rollefordelingen i KAK. Det er svært at vide, hvem der skal træffe de endelige beslutninger.

Vedkommende fortæller, at nogle beslutninger lige pludselig skulle træffes meget hurtigt, og så har formandskabet været nødt til at træffe en beslutning uden at inddrage medlemmerne af bestyrelsen.

Anerkender kritik

Benjamin Kielsen, der er formand for KAK, genkender kritikken om dårlig kommunikation.

- Jeg har hørt det før, siger han.

Og tilføjer, at der har været enkelte sager, hvor formandsskabet måtte tage hurtige beslutninger, hvor bestyrelsen ifølge formanden ikke kunne nå at blive inddraget.

LÆS OGSÅ: Kvindelandsholdsspiller: Utrygt at stå uden trænere

Formanden har den opfattelse, at der er forskellige opfattelser mellem ledelsessekretariatet og bestyrelsen om de nye vedtægter, som er blevet vedtaget i efteråret 2022, forklarer han.

Ærgrer sig meget

Vedtægterne betyder, at de enkelte udvalg har fået mere ansvar i forbindelse med ansættelsen af en ny træner. Ikke desto mindre er bestyrelsen blevet orienteret, siger Benjamin Kielsen.

Han ærgrer sig meget over, at bestyrelsesmedlemmer går på grund af uenigheder.

- Jeg havde foretrukket, at de var kommet til mig, så vi kunne have talt om det. Jeg håber allermest, at konflikter i bestyrelsen ikke spreder sig til utryghed blandt vores spillere, som er i rivende udvikling for tiden, siger han og tilføjer:

- Jeg håber, at vi fremover kan arbejde sammen, så vi kan bruge vores kræfter på at udvikle fodbolden.