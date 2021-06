Urimelig forskelsbehandling: Re-testning lukket i weekenderne

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 19. juni 2021 - 09:14

Hvis man har planer om at tage fra Danmark til Sydgrønland om tirsdagen, så skal man mindst sidde i karantæne i en uge, før man kan blive re-testet i stedet for de påkrævede fem dage. Testcentrene i sydregionen og andre steder på kysten har nemlig lukket i weekenderne.

De, der allerede er vaccineret, skal vente i mindst tre dage hvis de ankommer fredag, selvom de ifølge reglerne kan komme ud af karantæne ved retest allerede dagen efter ankomst.

- Det giver ingen mening, at et landsdækkende Sundhedsdepartement tilbyder forskellige muligheder i forskellige regioner. Udgiften til at indhente yderligere personale i weekenden er minimal ift. de tabte indtægter fra turismen, siger Sarah Woodall, som er turistchef i Innovation South Greenland (ISG) og fortsætter:

- Tænk at der er turister derude, der vil opleve Grønland så meget, at de faktisk tør og gider rejse på trods af alle de mange forhindringer, de skal igennem, og så lever vi som land ikke op til vores del af aftalen.

Politikerne må på banen

Turismechefen i ISG frygter konkurser på grund af corona, og hun mener at situationen med retest kan skubbe endnu flere ud over kanten på grund af manglende turister, som ikke vil sidde 2-3 dage ekstra i karantæne, før de får lov til at opleve Sydgrønland.

- Jeg håber, at politikerne vil lytte og handle her og nu. Vores turister og turistaktører har en meget kort sommersæson at arbejde med i forvejen, så vi skal have løst problemet snarest muligt. Vores gæster har været meget tålmodige, men der er grænser for, hvor længe vores gæster tør vente, før de endelig afbestiller deres rejser, siger Sarah Woodall.

Ingen fælleskoordinering

Hvis folk fra Danmark ankommer til Qaqortoq tirsdag, så skal de sidde i en uge, før de får svar på om de er blevet smittet eller ej. Koordinering af rejser og podningstidspunkterne kunne koordineres bedre, mener ISG.

- Air Greenland er ejet af Grønlands Selvstyre så det kan ikke være nogen overraskelse, hvilke dage der er brug for test og re-test. Samtidig er Grønlands Selvstyre øverste ansvarlig for Sundhedsdepartementet, så han har magten til at indrette testkapaciteten efter behovet. Denne handling ville have en stor positiv effekt for turisterhvervet, siger Sarah Woodall.

Air Greenland flyver mellem København og Kangerlussuaq primært tirsdag, torsdag og fredag.

Hjemmehørende turistoperatører har mistet op til 75 procent af deres indtægter andet år i træk og kan være tæt på at kæntre, oplyser turistchefen.

Manglende ressourcer ude på kysten

I øjeblikket kan man blive testet i weekenderne i Nuuk og i Ilulissat, mens man holder podningerne lukket i resten af byerne på kysten. Sundhedsledelsen skriver, at man mangler ressourcer til at lave podninger i weekenderne. Hvis man begynder på podninger i weekenden, så skal personalet som udfører opgaven holde fri i de andre dage i ugen.

- Tilbuddet om podning i Region Kujataa adskiller sig ikke fra resten landets mindre byer, hvor man ikke poder i weekenden.

Kun i de to største byer Nuuk og Ilulissat podes der i weekenden. Rammerne for tilbuddet om podning beror på en vurdering af behov sammenholdt med de ressourcer, der kræves for at pode, analysere, svar-oplyse osv. Tilbuddene til borgerne i forbindelse med Corona-situationen vurderes kontinuerligt herunder også behovet for evt. weekendpodning. Sker der ændringer i disse tilbud vil dette blive kommunikeret ud via de sædvanligt anvendte kommunikationskanaler, skriver sundhedsledelsen i et svar til Sermitsiaq.AG.