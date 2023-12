Uret tikker på klimatopmøde: Nu vil FN-chef se handling

Ritzau Mandag, 11. december 2023 - 06:53

Mindre end 24 timer inden, klimatopmødet COP28 officielt skal vedtage en aftaletekst, er der stadig store uenigheder mellem landene.

Særligt spørgsmålet om udfasning af fossile brændstoffer blokeres.

FN's generalsekretær António Guterres er rejst tilbage til Dubai og COP28 på den sidste dag for at råbe op om behovet for en aftale, der markerer slutningen på den fossile produktion.

Tiden er til, at landene enes via kompromisser.

Rige lande må omstille sig hurtigere

Han foreslår derfor, at rige lande med stor forurening forpligter sig til større indsatser end udviklingslande.

- Store udledere skal gøre en ekstra indsats for at reducere udledningerne, og samtidig understøtte udviklende økonomier til at være i stand til at gøre det samme, siger han på et pressemøde.

En sådan fremgangsmetode vil betyde, at veludviklede lande skal have en hurtigere omstilling end de med færre ressourcer.

- Tidslinjen og målene kan være forskellige for lande med forskellige udviklingsstadier, men de må alle være konsistente med at opnå global nettonul-udledning i 2050 og bevarelsen af 1,5 graders-målet.

Særligt Saudi Arabien beskrives som et land, der hårdnakket stritter imod en aftale om fossile brændstoffer.

Udkast lader vente på sig

Forhandlingerne er i en sådan hårdknude, at det kan blive nødvendigt for både de udviklede og mindre ressourcestærke lande at finde en mellemvej, alle kan blive enige om.

Mandag morgen skulle formandskabet fra De Forenede Arabiske Emirater have udgivet et nyt udkast til en aftale, der reflekterer nye kompromisser om sproget for fossile brændstoffer.

Omkring samtidig annoncerede formand Sultan Al-Jaber et spontant pressemøde med et kvarters varsel, blot for at aflyse det igen på slaget.

Udkastet til en ny aftale lader derfor vente på sig op ad dagen.

Der er ikke tid til at udskyde klimapolitik meget længere, siger António Guiterres.

- Der er kun minutter til midnat for målet om 1,5 grader, og uret bliver ved med at tikke.