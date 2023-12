Uranstrid: Advokater koster millionbeløb

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 27. december 2023 - 08:08

Den verserende voldgiftssag mellem Energy Transition Minerals Ltd. (tidl. Greenland Minerals) koster ikke blot interne kræfter hos Selvstyret, men også udgifter til eksterne advokater, der bistår Selvstyret.

- Departementet kan oplyse, at Selvstyret fra den 24. marts 2022 til den 24. november 2023 har brugt 6.211.097,49 kr. på eksterne advokater i forbindelse med voldgiftssagen, oplyser jurist Bo Simmelsgaard fra råstof- og justitsdepartementet til Sermitsiaq.AG, der havde indsendt en aktindsigtsbegæring.

Beløbet svarer til en gennemsnitsomkostning på godt 25.000 kroner om dagen i den opgjorte periode.

Knap startet

Voldgiftssagen, hvor Energy Transition Minerals (tidligere Greenland Minerals A/S, red.) har krævet 11,5 milliarder dollars (knap 80 milliarder kroner), inklusiv renter i erstatning, er for så vidt knap startet, da Selvstyret har bestridt voldgiftrettens kompetence og mener, at tvisten bør behandles af de grønlandske domstole.

Lige før jul afleverede Selvstyrets eksterne advokat, Advokatfirmatet Poul Schmith en respons til voldgiftsretten. Selvstyret fastholder fortsat, at sagen skal behandles af en domstol og ikke en voldgiftsret.

- Dette står klart i både råstofloven og i de standardvilkår, der er tilknyttet Greenland Minerals A/S’ efterforskningstilladelse. Naalakkersuisut har derfor bedt voldgiftsretten om først at træffe afgørelse om voldgiftsrettens kompetence, skriver Selvstyret på sin hjemmeside.

Frist den 8. januar

Denne tvist ventes afgjort i det nye år. Senest 8. januar skulle Selvstyret indgive deres respons i lighed med den danske regering, der af australierne også er blevet gjort erstatningsansvarlig.

Sermitsiaq.AG har tidligere oplyst, at den administrerende direktør Daniel Mamadou fra Energy Transitions Minerals forventer, at der til januar vil komme mere klarhed over, hvordan resten af voldgiftssagen vil se ud, og hvornår den forventes afsluttet.