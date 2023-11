Nathanielsen forsvarer sig i uran-sag

Thomas Munk Veirum Mandag, 27. november 2023 - 11:53

Under efterårssamlingen kom der fornyet fokus på uranforbuddet, der blev vedtaget i efteråret 2021, og som har resulteret i et milliard stort erstatningskrav fra mineselskabet Energy Transition Minerals (ETM - tidligere Greenland Minerals).

Revisionsudvalget har således ønsket en afdækning af, om Inatsisartut lavet lovgivningen uden at have samtlige relevante oplysninger vedrørende uranforbuddets konsekvenser.

Overfor Sermitsiaq.AG afviser Naaja H. Nathanielsen, at Naalakkersuisut har holdt relevante dokumenter tilbage:

Afviser at have tilbageholdt dokumenter

- Der er stillet flere § 37 spørgsmål om dette emne, og svaret er gennemgående og konsistent, at “ja, Inatsisartut har været i besiddelse af samtlige relevante oplysninger vedrørende uranlovens konsekvenser og risikoen for erstatningsansvar”, lyder det i et skriftligt svar fra Naaja H. Nathanielsen til Sermitsiaq.AG.

Naalakkersuisoq hilser dog Revisionsudvalgets ønske om en afdækning velkomment:

- Det nytter ikke, at der løbende opstår tvivl om noget så vigtigt, og derfor deler jeg Revisionsudvalgets ønske om en afdækning. Jeg tror faktisk, det bliver positivt at få landets samlede behandling af uranspørgsmålet samlet i én rapport.

Poul Schmidt-rapport blev bestilt før valget

- Det er et af de emner, der gennem årene har fyldt utroligt meget i den indenrigspolitiske debat, og derfor fortjener punktet også at blive beskrevet til eftertiden, lyder det fra Nathanielsen.

Revisionsudvalget havde under behandlingen af Landskasseregnskabet kaldt Naaja H. Nathanielsen i samråd om sagen, og udvalget spørgsmål kredser særligt om en vurdering fra Advokatfirmaet Poul Schmith, som ikke blev udleveret til Inatsisartut under behandlingen af uranforbuddet. Udvalget vil vide hvorfor.

I et notat fra samrådet oplyser Nathanielsen til udvalget, at vurderingen fra Kammeradvokaten blev bestilt før valget i 2021 og skulle afdække retsstillingen, hvis ETMs projekt ved Kuannersuit ikke ville opnå godkendelse

- Udvalget har bedt Naalakkersuisut uddybe årsagen til, at Inatsisartut ikke fik udleveret den pågældende vurdering i forbindelse med behandlingen af lovforslaget. Dette skyldes, at den juridiske vurdering ikke var knyttet til uranloven, oplyser Nathanielsen i samrådsnotatet.

Hvis sagens tabes skal ETM have tilladelse

I den forbindelse fremhæver Naaja H. Nathanielsen overfor udvalget, at hvis Selvstyret taber en sag ved domstolene til ETM, så vil der ikke nødvendigvis skulle betales erstatning, men selskabet vil i stedet få udnyttelsestilladelse til det omstridte Kuannersuit-projekt.

I notatet oplyser Nathanielsen således:

- Det var også indgående beskrevet, at skulle et sådant sagsforløb ende med nederlag til Selvstyret ville det ikke pr. automatik medføre et erstatningskrav, men at det som udgangspunkt ville føre til at sagsbehandlingen af ansøgningen om udnyttelsestilladelse ville skulle genoptages, og at en udnyttelsestilladelse som udgangspunkt ville skulle gives.

- Naalakkersuisut har heller ikke siden lagt skjul på dette, forsikrer Naaja H. Nathanielsen over for udvalget.