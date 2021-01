Urani Naamik: Udemokratisk at gennemføre borgermøder under nedlukning

Redaktionen Mandag, 18. januar 2021 - 17:00

Borgermøderne for Kuannersuit-projektet er flyttet 14 dage frem til den 5.-9. februar 2021. Det oplyser Departementet for Mineralske Råstoffer i en pressemeddelelse.

De fremrykkede datoer ændrer dog ikke ved, at det grundet indrejseforbud fortsat er umuligt for eksperter og interessenter fra andre lande at deltage i borgermøderne.



Det er fortsat planen, at de tre medlemmer af Naalakkersuisut; formand Kim Kielsen (S), naalakkersuisoq for erhverv og mineralske råstoffer Jens-Frederik Nielsen (D) og naalakkersuisoq for arbejdsmarked, forskning og miljø Jess Svane (S) er tilstede fysisk ved borgermøderne, mens for eksempel landslægen deltager virtuelt. Det oplyser departementschef Jørgen Hammeken-Holm til Sermitsiaq.



Frustrationer i Narsaq

Medlem af Inatsisartut for IA og medlem af miljøorganisationen Urani Naamik, Mariane Pavisen fortæller, at der allerede har været afholdt et borgermøde i Narsaq, hvor høringen af Kuannersuit var til debat.



– Mange mødte frem, og der var masser af bekymring, ubesvarede spørgsmål og frustrationer over Naalakkersuisuts forhastelse af projektet, siger Mariane Paviasen, der også har holdt møder både fysisk og virtuelt med forskellige foreninger og borgere med henblik på at aktivere så mange som muligt i sagen.



