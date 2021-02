Urani Naamik tog imod med ryggen til

Merete Lindstrøm Fredag, 05. februar 2021 - 17:35

Det var en mur af uran nej tak, der tog imod delegationen fra Nuuk, der ankom til Narsarsuaq fredag over middag. Næsten 30 personer, børn, unge, voksne og gamle stod side om side, tavse og med ryggen til lufthavnen, hvor de tilrejsende fra Selvstyret, Greenland Minerals og pressen kom ud.

Politiet var også mødt op med flere mand, for at sikre god ro og orden. Og det var der.

Sermitsiaq.AG forsøgte at få en kommentar fra demonstranterne, men blev oplyst om, at det var en tavs demonstration, og at de ikke ønskede at tale med nogen på det tidspunkt.

Senere på dagen ville flere af deltagerne gerne uddybe, hvorfor det var bagsiden, der blev vendt til, da folkene fra hovedstaden landede.

- De vender os ryggen gang på gang, siger Inga Gisladottir.

Hun bor i Narsarsuaq og er medlem af foreningen Urani Naamik.

Hun taler om politikerne. Og om Greenland Minerals.

- Måden vi tog imod dem på, var vores svar til politikernes måde at behandle os på. Jeg føler at vi taler til en dør, når vi forsøger at råbe politikerne op. Det er det budskab, vi vil have ud med denne happening, slår hun fast.

Fåreholderne var med

Omkring 10 af demonstranterne var fåreholdere fra Qassiarsuk og omegn, som var sejlet over fjorden for at tage imod folkene fra Nuuk.

LÆS OGSÅ: Kritik preller af på Naalakkersuisut

Og demonstranterne mener absolut ikke, at politikernes udeblivelse er ligegyldig.

- Denne her debat har tre ben. Befolkningen, Greenland Minerals og politikerne. Den kan ikke holde balancen, når det kun er to af tre, der deltager, siger Inga Gisladottir.

Hun mener, det kunne være konstruktivt, at Greenland Minerals kunne høre, hvordan kommunikationen er mellem politikerne og befolkningen, og at befolkningen kunne høre, hvordan kommunikation er mellem Greenland Minerals og politikerne.

- Måske politikerne siger ét til Greenland Minerals og et andet til befolkningen. Det er lidt den følelse, man går med i øjeblikket, slutter Inga Gisladottir.