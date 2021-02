Urani Naamik har taget forskud på borgermøderne

Merete Lindstrøm Tirsdag, 02. februar 2021 - 17:49

Allerede inden delegationen med embedsfolk, Greenland Minerals og forskere kommer til Sydgrønland for at deltage i de officielle borgermøder fem steder, har foreningen Urani Naamik inviteret borgere i Qaqortoq og Narsaq til møder om projektet ved Kuannersuit.

- Det har vi, fordi vi ikke synes, at borgerne har fået oplysninger nok om projektet, siger bestyrelsesmedlem i Urani Naamik Narsaq, Grethe G. Nielsen.

Nogle vil argumentere for, at det netop er til borgermøderne, at befolkningen har mulighed for at blive oplyst, men Urani Naamik er skeptiske over, om oplysningerne er farvede af Greenland Minerals til de kommende møder.

- Vi stoler ikke på Greenland Minerals, som tager ud og laver de her borgermøder. De vil forsøge at gøre projektet bedre, end det er i virkeligheden, siger Grethe G. Nielsen.

Usikkerhed om informationer

Lørdag den 30.1 2021 blev der afholdt borgermøde i forsamlingshuset i Qaqortoq.

Nogle af spørgsmålene ved det improviserede borgermøde gik på, om der er lavet troværdige tilbundsgående undersøgelser af spildevand, støv og radioaktiv stråling.

Greenland Minerals har tidligere været ude og bede om, at fakta bliver brugt i debatten om mineprojektet og frabedt sig påstande om manglende information, om emner der er lavet hundredevis af siders rapporter om, som ligger offentligt tilgængeligt.

Mudret debat til tider

Hvor Greenland Minerals håber på at få tilladelse til at mineprojekt, der skal forsyne verden med de meget efterspurgte sjældne jordarter for at tjene penge, så erkender Grethe G. Nielsen, at hendes forening også har en agenda.

- Vi er imod uran og vil selvfølgelig gerne fortælle, hvor farligt det her projekt er for mennesker og dyr, siger hun.

Grethe G. Nielsen bekræfter, at debatten kan være præget af følelser på den ene side og profit på den anden, og at det derfor er vigtigt med korrekte informationer.

- Vores bestyrelse er meget opmærksomme på, at vi til borgermøderne kun oplyser ting, vi kan finde baggrundsviden om. Bestyrelsen vil ikke være afsender på ukorrekte oplysninger, forsikre hun.