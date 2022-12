Ups: Pensioner reguleres ikke

Thomas Munk Veirum Fredag, 23. december 2022 - 15:46

Modtagere af alderspension og førtidspension i Kommuneqarfik Sermersooq, får ikke den sædvanlige stigning i deres pension i januar, oplyser hovedstadskommunen på sin hjemmeside.

En lignende besked har de øvrige kommuner også sendt til deres borgere og alle med samme begrundelse.

Nemlig at det cirkulære, som kommunerne skulle bruge til at fortage reguleringen, er blevet udsendt for sent til kommunerne fra Departementet for Sociale Anliggender.

Samtlige kommuner meddeler, at de pensionister, der får for få penge udbetalt i januar, vil få godtgjort beløbet ved næste udbetaling.

Sermitsiaq.AG har spurgt Departementet for Sociale Anliggender om en kommentar til sagen. Tilsynschef Johan Lund Olsen oplyser, at takstcirkulæret er blevet sendt til kommunerne i sidste uge, og at kommunerne altså har fået oplysningerne, så de kan tilrette pensionerne ved næste udbetaling.

Departementet oplyser desuden i en særskilt mail, at man beklager den sene fremsendelse, og at årsagen er personalemangel.