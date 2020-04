Upernavik: Narhvalfangst stoppes midlertidigt

Thomas Munk Veirum Lørdag, 25. april 2020 - 09:14

Obs: Opdateret kl. 12.25 med oplysning om at fangsten er genåbnet.

I Upernavik by indstilles narhvalfangsten, oplyser Selvstyret. Byen har en kvote på 10 narhvaler, men den kan være ved at være brugt op, er vurderingen.

Selvstyret skriver, at der er meldt om fangstaktiviteter i byen i denne uge, og da der er fanget fem hvaler indtil videre, indstilles fangsten:

- Såfremt kvoten for narhvaler er opbrugt, lukkes fangsten permanent i Upernavik by for i år. Såfremt der fortsat er restkvoter i Upernavik by, genåbnes fangsten, så snart det kan lade sig gøre, og meddeles af APNN, skriver Selvstyret.

Skærpet kontrol med fangst

Baggrunden for beslutningen er, at Naalakkersuisut tidligere på året besluttede, at kontrollen på hvid- og narhvalfangster skal skærpes.

- Samme fremgangsmåde anvendes i øvrige forvaltningsområder, og er sket med succes i forvaltningsområde Sisimiut vedrørende hvidhvaler, oplyser Selvstyret.

Ifølge KNR oplyser Selvstyret, at fangsten er åben igen, efter at man fik overblik over indmeldinger fra fangere om fangst af to narhvaler. Dermed er der stadig en restkvote på tre dyr.