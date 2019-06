Upernavik Kujalleq får ingen fiskefabrik

redaktionen Søndag, 30. juni 2019 - 13:45

Royal Greenland er bekendt med, at indhandlingskapaciteten i den lille fiskefabrik i Upernavik Kujalleq ikke opfylder fiskernes behov. Derfor har selskabet indført fire ekstra frysecontainere for at kunne øge produktionen, ligesom ræklingeproduktion blev igangsat for et par år siden. Men desværre for alle parter har disse initiativer slået fejl, da generatorproblemerne har ført til strømsvigt til frysecontainerne. Ustadige vejrforhold har ligeledes sat en stopper for ræklingeproduktionen.

Det skriver Sermitsiaq.

Royal Greenland havde derfor planer om, at der skal bygges en ny fiskefabrik i år i Upernavik Kujalleq. Men da der skal bygges en ny fiskefabrik i Nuussuaq, er de to planlagte fabriksbyggerier i både Upernavik og Upernavik Kujalleq sat på standby, og det falder ikke i god jord hos fiskere og bygdebestyrelse i bygden.

Generatorproblemer forværrer situationen

Fiskefabrikken i Upernavik Kujalleq kan kun modtage tre tons hellefisk i døgnet. Det betyder, at kun omkring fem fiskere kan indhandle deres fangster per dag. En fisker lander omkring 1 ton hellefisk ved hver indhandling. Magnus Grim, der er fabrikschef i Royal Greenlands fiskefabrik i Upernavik Kujalleq, siger, at dette indhandlingsproblem har stået på i omkring 20 år.

