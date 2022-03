Uofficiel GM i skiskydning i Nuuk

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 22. marts 2022 - 14:23

Skiskydning, der går under den internationale betegnelse biathlon, er en af de mest udfordrende skisportskonkurrencer, fordi sporten med sin blanding af skidisciplinen langrend og hyppige stop for at skyde mod en række skiver med riffel stiller krav til udøvernes udholdenhed og præcision.



I år er der mulighed for at deltage ved konkurrence i netop skiskydning, når Grønlands Biathlon Forbund arrangerer uofficielt GM i Nuuk.

Bag Lille Malene

- Planen er at afholde det bag Lille Malene 16. og 17. april, men det afhænger af at vi kan komme frem til Nuuk fra Sisimiut, hvis flymekaniker strejken ikke bliver til noget, siger Uiloq Slettemark fra Grønlands Biathlon Forbund til Sermitsiaq.AG.

Grønlandsmesterskaberne i langrend afvikles i Sisimiut fra den 9. til 12. april.

Det uofficielle mesterskab bliver et åbent arrangement, så antal tilmeldte bliver først kundgjort dagen før, når fristen for at deltage går ud.

Luftgæverer og skydeskiver

Nuuk Biathlon Klub har i samarbejde med IBU og Junge fonden har anskaffet ti luftgeværer og skydeskiver, så der nu i samarbejde med NSP kan trænes skiskydning i Ravnedalen for unge løbere.

De ti luftgeværer vil også kunne bruges til det uofficielle GM i skiskydning bag Lille Malene.

- Siden de fleste ikke har et skiskyttervåben, kan man bringe sit eget kaliber 22 rifle, som kan bruges til konkurrencen, lyder det fra Uiloq Slettemark.



Ukaleq Slettemark deltog i år ved Vinter-OL i Kina, og ramte alle sine 30 skud under legene.