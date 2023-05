Universitet afholder konference om trivsel og fællesskaber

Anders Rytoft Tirsdag, 09. maj 2023 - 10:02

Kunst, fællesskab og identiteter i Arktis - bedste praksis for børn, unge og familier.

Det er navnet på en to-dages konference, som Center for Børne-, Ungdoms- og Familieforskning ved Ilisimatusarfik afholder 10. - 11. maj.

Konferencen handler om, hvordan kunst og æstetiske udtryk kan bidrage til at skabe fællesskaber og trivsel - særligt for børn, unge og familier i Grønland, Norden og Arktis.

Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse.

Trivsel og fællesskaber

Her fremgår det, at konferencens overordnede mål er at formidle viden om kunstbaserede initiativer, der arbejder for at styrke trivsel, demokratisk deltagelse, social bæredygtighed og adgang til rettigheder for alle børn, unge og familier.

Der vil være et særligt fokus på måder at udtrykke sig selv og deltage på, især gennem community art - det vil sige kunst som et udtryk for og en måde at skabe en følelse af tilhørsforhold til lokalsamfund på.

Det lyder videre, at konferencen iøvrigt vil fokusere på kreativitet, kunst og dialog som metoder til at sikre trivsel, deltagelse og adgang til barnets rettigheder for alle børn og unge. Der vil også være fokus på grønlandske, arktiske og nordiske perspektiver på kunst og social bæredygtighed i lokalsamfund og lokaliteter.

Konferencen foregår i auditoriet på universitet - og vil også blive live-streamet på Ilisimatusarfiks side på Facebook. Du kan læse mere om konferencen HER.