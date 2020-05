Unikt samarbejde: Kofoed Skole hjælper Greenland Cruises

Redaktionen Onsdag, 20. maj 2020 - 14:15

Turistoperatøren Ivik Knudsen-Ostermann stod med en fabriksny Targa, der kunne sejle turister i Nuuks fjorde. Targaen stod klar i maj, men klapbordene var ikke bestilt.

Flere lokale virksomheder, stod på spring for at hjælpe, med de udfordringer, Greenland Cruises stod i.

- Turismen kan i langt større grad udnytte de mangfoldige lokale værdier. Det er vigtigt at vi bruger hinanden, ikke kun i branchen, men også tænke små lokale virksomheder ind når vi servicerer turister. Samarbejde på kryds og tværs til fordel for turismen bærer kun godt med sig, og med øget fokus på det kan vi bedre styre os igennem coronakrisen, siger Ivik Knudsen-Ostermann, Greenland Cruises i en pressemeddelelse.

Lokale hjælper til

Det er den lokale møbelsnedker, Asarnsu, der kom hurtigt med en løsning i hånden, der passer til Targaens stil.

- Jeg er så glad for resultatet og samarbejdet med Asarnsu, siger Ivik Knudsen-Ostermann.

Ivik Knudsen-Ostermann søgte igen hjælp hos de lokale, da han manglede A-bukke til at holde på turistvirksomhedens plakater. Det tog ikke lang tid, før et forslag kom om, at Kofoed Skolen kan lave dem.

- Her gav vores idérige facebook-community et nys om, at Kofoed Skole kunne udfærdige A-bukke. Og ganske rigtigt. De tog denne ide til sig med blod på tanden, og det færdige resultat er simpelthen så godt, siger Greenland Cruises ejer.

Ivik Knudsen påpeger med disse eksempler, at lokale bør stå sammen under coronakrisen.

- Vi er pr. natur innovative og kreative, måske det stammer fra i gamle dage, hvor alt ikke bare var til at hive ned fra hylderne, men man måtte tænke i genbrug og bruge kreativitet. Den ånd hænger stadig i vores samfund og det skal vi dyrke nu i disse tider.