Unikke søjler i Ikkafjorden undersøges

Redaktionen Onsdag, 10. juli 2019 - 17:15

Det oplyser kommandoen på sin Facebook-side ifølge avisen AG.

- Over to dage i juni foretog dykkere fra inspektionsskibet Hvidbjørnen flere dyk, hvor der blev indsamlet søjlestykker, taget vandprøver og målt temperaturer i fjorden. Naturligvis med tilladelse fra Grønlands Selvstyre, da søjlerne er fredede. Søjlerne er helt unikke. De findes kun i Grønland og tåler kun vandtemperaturer op til 10 grader. Sommerens arbejde er i høj grad et ”sundhedstjek” af søjlerne, og hvor godt de har det.

Arktisk Kommando lader også forskerne bag projektet komme til orde på Facebooksiden.

Varmere havvand

- Alt tyder på, at havvandet er blevet flere grader varmere, end det var i 1990’erne. Mineralanalyser skal nu vise, om søjlerne stadig består af mineralet ikait. Vi vil gerne gøre alt, hvad vi kan for at bevare denne magiske undervandsverden af søjler. Årets arbejde er et vigtigt bidrag til dette, udtaler marinebiologerne.

Der findes omkring tusind søjler i alle former og størrelser i fjorden. De vokser cirka en halv meter om året, indtil de når deres maksimal-højde, som kan variere fra 10 til 22 meter. Målinger viser, at de altid stopper med at vokse, når de er to meter fra fjordens overflade.

Læs også avisen AG, som du kan få adgang til herunder: