UNICEF: Gode råd om børn i en coronatid

Redaktionen Mandag, 13. april 2020 - 09:28

Lyt til dit barn

Mange af barnets bekymringer forsvinder ved, at man taler om dem, mens de har en tendens til at vokse sig større, hvis barnet går og putter med dem alene. Nu hvor vi alle sammen er påvirkede af corona og sygdommen er rykket tættere på, er det vigtigt at fortælle barnet, at langt de fleste, som får corona, ikke bliver meget syge, og at der er hundredvis af voksne, der arbejder hårdt for, at vi alle sammen kan føle os sikre.

Hold dig til fakta

Det andet gode råd er, at du skal holde dig til fakta. Du skal ikke udpensle noget af det, barnet allerede har talt om og dermed gøre det værre. Så du skal ikke lægge katastrofe ovenpå katastrofe. Vær så nøgtern og så saglig som mulig og svar på de spørgsmål, som barnet har.

Du kan selv gøre noget

I kan selv gøre noget. Det er fint som familie at tale om, hvad vi selv kan gøre for at modvirke coronavirus. I kan vaske hænder. I kan spritte hænder af. I kan holde afstand, hvis folk hoster på gaden, og I kan selv hoste ind i albuen eller i en engangsserviet. Så der er en masse ting, I selv kan gøre, og det er fint at italesætte sammen med børnene.

Bevar roen og gå ikke i panik

Det fjerde råd er, at du ikke kan skærme dine børn fra nyhederne, fordi de foregår alle vegne. Ipad’en står åben på køkkenbordet, der er morgennyheder, Facebook. Dine børn vil høre om det her, selvom du prøver at skærme dem så godt som muligt. Det er vigtigt, at vi som voksne også forsøger at bevare roen og ikke går i panik over coronavirus. Vi er de personer, der skal give tryghed og omsorg, og vi skal være rolige, når vi taler med vores børn.

Find oplysninger på blandt andet nun.gl

Undgå myter

Vi voksne kan også komme til at fortælle myter, som vi har hørt på arbejdspladsen eller på de sociale medier. Og det skal vi undgå. Hvis vi ikke har svarene, må vi aldrig gætte os frem. Så sørg for, at din egen voksenviden er opdateret på myndighedernes officielle hjemmesider, så dine børn ved, at de altid kan komme til dig og få svar på deres spørgsmål.

Læs hele informationsavisen om corona - gratis adgang