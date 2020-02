Unge vælger Hæren - vil ikke til søs

Redaktionen Onsdag, 19. februar 2020 - 15:30

Det har lange udsigter, før vi oplever et inspektionsfartøj med overvejende grønlandsk besætning krydse gennem fjorde og stræder op langs kysten. Meget lange. Kun få af de unge grønlændere, der vælger en militær uddannelse, har nemlig lyst til at tage den i Søværnet.

Det viser tal for rekrutteringen af grønlandske unge de seneste to år, som AG Grønlandsposten har fået adgang til. Afholdelse af en ’Forsvarets Dag’ i 2018 og 2019 har øget interessen for en militær uddannelse, men de fleste søger ind i Hæren.

- Det er kommet som en overraskelse for os, at de grønlandske unge hellere vil ind i Hæren. Vi troede, at Søværnet ville være populært, for grønlændere har jo en kultur tæt knyttet til at færdes på havet, siger fuldmægtig Janni Haagensen,Værnepligts- og rekrutteringsafdelingen under Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Det er herfra, man planlægger og gennemfører Forsvarets Dag både i Grønland og i Danmark.

Hver fjerde til søs

Foreløbig har man ikke fundet en forklaring på, hvorfor den landmilitære uddannelse trækker mere i de unge grønlændere end den sømilitære.

- Det viser os, at vi endnu ikke ved nok om, hvad der møder os i Grønland, understreger Janni Haagensen.

Både i 2018 og i 2019 er det kun godt hver fjerde af de unge grønlandske rekrutter, der har valgt Søværnet. I 2018 var det seks ud af 22, i 2019 kun fire ud af 15.

