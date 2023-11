Unge udviklingshæmmede får nye rammer i Ilulissat

Kassaaluk Kristensen Fredag, 17. november 2023 - 14:34

Unge og voksne udviklingshæmmede har fået en ny bygning i Ilulissat, og den er indviet torsdag den 16. november.

Det er en bygning til døgninstitutionen, Sungiusarfik Ikinngut, som Naalakkersuisoq for børn, unge, uddannelse, kultur, idræt og kirke, Aqqaluaq B. Egede (IA), har indviet den på vegne af Naalakkersuisut.

- De fysiske rammer har betydning for beboernes trivsel og de skal understøtte deres udviklingsmuligheder. Med Sungiusarfik Ikinngut er samfundet et skridt nærmere for at kunne give flere medborgere med et handicap et egnet sted at bo, med gode og tilgængelige fysiske omgivelser, og det skal være med til at tilvejebringe tryghed i hverdagen, både for beboere og personalet, siger naalakkersuisoq Aqqaluaq B. Egede.

Aktiviteter og samvær

Bygningen er indrettet med moderne fysiske rammer og er tilpasset til de behov, som beboerne i Sungiusarfik Ikinngut møder i deres hverdag, skriver Selvstyret i en pressemeddelelse.

Målgruppen er personer fra 14 år og opefter.

Sungiusarfik Ikinngut består af et nybyggeri af en beboelsesenhed, med plads til 20 beboere, og ombygning af den eksisterende hovedbygning. Bygningen danner ramme om både træning af fysiske færdigheder, aktiviteter og socialt samvær.