Unge udsatte i København: Vold og prostitution

Patrick Mølholm er kontaktperson for beboere på Herbergscentret på Sundholm. Her kan mennesker uden en bolig få et midlertidigt tag over hovedet.

I løbet af de seneste to år er flere unge fra Grønland flyttet ind på Herbergscentret. Mange af dem er kommet til Danmark i håb om et bedre liv.

- Jeg har for eksempel kendskab til en ung kvinde, der er kommet hertil, fordi hun havde været sammen med en voldelig kæreste. Hun kom nok i håb om noget bedre, men det er, som om det håb er slukket. Det er svært at finde ind til det håb igen. Det er ikke rart at se på - for hvis man ikke er mere end 25 år, så er der lang vej endnu, fortæller Patrick Mølholm.

Patrick Mølholm har oplevet flere endog særdeles voldelige episoder på Herbergscentret. Og han ser en klar kobling mellem volden og den kendsgerning, at kokain er blevet mere almindelig blandt de unge grønlændere. Hvor hash virker sløvende, gør kokain en opstemt og mere aggressiv.

Jeanette Madsen, der arbejder i nabobygningen, hvor Natcaféen holder til, ser samme kobling.

- Samtidigt skal de skaffe langt flere penge, da kokain er meget dyrere end hash eller alkohol. Så de kommer hurtigere ud at skulle tjene nogle penge, siger hun.

Jeg har netop talt med en ung grønlandske kvinde, som har været her siden hun var 18 år og i dag er 22 år. Og hun fortæller, at hun har haft så hårdt et liv, at hun ikke rigtig kan mere.

En undersøgelse fra det Grønlandske Hus i København viser, at en stor del af denne gruppe af omkring 50 unge i lange perioder lever uden at få offentlig støtte. Det gør kun behovet for at skaffe sig penge på anden vis endnu større.

Mændene tjener til dels penge med handel med stoffer.

- De er yngre end de fleste, der er her i forvejen, så de har mere magt i hierarkiet på gadeplan. Det betyder, at de efterhånden begynder at gå ind på markedet for salg af stoffer, for det er blevet ok også for dem at indtage stoffer, forklarer Patrick Mølholm.

Blandt dem, der kom til Danmark for godt to år siden, var der en mindre gruppe, der for alvor satte sig på magten i misbrugsmiljøet på Sundholm

- På et tidspunkt var der så også en gruppe på en otte til ti stykker, der formede en slags selvtægtgruppe, som rendte rundt og tævede folk og på den måde stak ud. De prostituerede så også nogle af deres unge grønlandske veninder og havde overtaget en af deres lejligheder. De unge kvinder fik nogle ordentlige prygl, siger Patrick Mølholm.

- En af de mænd har fået en fængselsdom på flere år for det.

Den såkaldte gråzone-prostitution har i mange år eksisteret i miljøet af udsatte grønlændere i Danmark. Her går kvinden i seng med en mand for at få et tag over hovedet, eller for at få sprut eller hash. Men både Patrick Mølholm og Jeanette Madsen fortæller, at flere af de unge kvinder nu er havnet i den egentlige prostitution organiseret af bagmænd.

Sundholm Sundholm er et tilbud for nogle de mest udsatte i Københavns Kommune. Hjemløse, misbruger og mennesker med psykiske problemer. Sundholm omfatter blandt andet: - et herbergscenter, der rummer kortere botilbud for hjemløse - en natcafé, som er en natvarmestue med en seng for en enkelt nat - et aktivitetscenter med værksteder - et plejekollektiv for alkoholdemente.

- Vi har set nogle kvinder, der er blevet sat ind i nogle biler og kørt væk. Det peger i retning af, at enkelte af kvinderne er ude i den mere organiserede prostitution.

Volden, overgrebene og prostitutionen slider hårdt på kvinderne.

- Kvinderne beskriver, at de bliver slået rigtig meget. På et tidspunkt vil de så ikke sove hos de mænd mere, og skærmer så i det kvinderum, vi har her på stedet, fortæller Jeanette Madsen. Natcaféen kan tilbyde kvinderne et rum, hvor de i en periode kan være i sikkerhed. Men når de først tyer til den løsning, så ser deres situation ofte nærmest håbløs ud.

- Jeg har netop talt med en ung grønlandske kvinde, som har været her siden hun var 18 år og i dag er 22 år og som jeg har haft tæt kontakt med over årene. Og hun fortæller, at hun har haft så hårdt et liv, at hun ikke rigtig kan mere. Det er stoffer, druk, mænd. Folk har begået voldsomme overgreb på hende, hun har sovet på gaden, sovet hos voldelige mænd, fortæller Jeanette Mandsen.

- Så hun har en kæmpe kuffert som kun 22-årig.

I mellemtiden er der igen blevet lidt mere stille på Herbergscentret. Gruppen af de meget voldelige kommer der ikke længere.

- Der er flere fra den gruppe, der har fået domme, og dem der er blevet løsladt og en del af de andre har vi måttet sige til, at de ikke længere er velkommen, fordi vi ikke kan håndtere dem.

