Unge udsatte i København: Når festen slutter

Walter Turnowsky Lørdag, 29. december 2018 - 15:01

Jannie Getreuer Michaelsen har sin daglige gang på Christiana, hvor hun arbejder for hjemløseenheden under Københavns Kommune. Hun kender mange af de udsatte grønlændere på fristaden rigtig godt, adskillige af dem har hun kendt i flere år.

Men for omkring to år siden begyndte tingene at ændre sig.

- Vi lagde mærke til, at der var en større gruppe af unge i Stjerneskibet, som var kommet herned på enkeltbillet, men de havde ikke nogen klar idé om, hvad det egentlig var, de ville hernede, siger hun.

Stjerneskibet er stedet, hvor grønlændere på Christiania holder til. Ovenpå er der værelser. Nedenunder er der café og værtshus. Det var i høj grad her, gruppen af unge holdt til.

- De sad jo nede i bunden af Stjerneskibet og hang ud med andre unge, som unge nu gør. Det var fest og hygge langt hen ad vejen, hvor der blev drukket øl og røget hash.

Festivalstemning

Undersøgelse af unge udsatte i København Det Grønlandske Hus har gennemført en undersøgelse af unge udsatte i Købehavn. - Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af et spørgeskema, som de medarbejdere og NGOer, der møder udsatte har haft med ud. - 43 unge mellem 18 og 30 år har svaret på spørgsmålene. Da undersøgelsen har måttet gennemføres på dansk, har en del af de grønlandsk talende ikke kunnet svare. - Undersøgelsen viser blandt at en stor del af disse unge er havnet direkte i et misbrugsmiljø ved deres ankomst i Danmark. - Halvdelen fortæller, at de ikke er opvokset hos deres forældre. De er opvokset hos andet familie eller har været anbragt. - 67 procent af de 20-23-årige i undersøgelsen har været i Danmark i tre år eller mere og har således allerede i en ung alder har befundet sig længe i misbrugsmiljøet. - Deres brug af rusmidler er markant øget efter ankomsten til Danmark. - Ønsket om en uddannelse går igen hos mange, som grunden til at rejse. Derudover nævnes håb om en ny start, familieforhold, brud med partner, manglende bolig, behov for at komme væk på grund af for eksempel seksuelle overgreb. - Mere end en tredjedel har ikke nogen indtægt og dermed ikke noget forsørgelsesgrundlag. Af disse personer uden indtægt har halvdelen været i Danmark længere end et år. - En tredjedel af de unge har overnattet den første nat i Danmark på Christiania eller Sundholm. Halvdelen af dem har sovet hos bekendte den første nat.

Også et andet sted i København lagde man mærke til denne gruppe. Det er herberget og opholdsstedet Sundholm, et sted for de allermest udsatte i København. Også her startede tiden i Danmark som en fest.

- Livet i starten bærer nærmest præg af festivalstemning. Vi havde især en gruppe for et stykke tid siden, der nærmest bare var her for at feste. Så kunne vi ikke gøre andet end at give dem et sted at overnatte, altså nærmest som et festivaltelt. Det er, som om de kører hinanden op, så festen slutter faktisk ikke, siger Patrick Mølholm der er kontaktperson på Herbergscentret på Sundholm.

Men prisen for den evige fest begynder hurtigt at vise sig.

- Der går rigtig meget fest i den rigtig hurtigt, og jeg har hørt mange sige, at man ikke rigtigt kan være en del af fællesskabet, hvis man ikke tager del i det misbrug, der er, hvad enten det er alkohol, hash eller hårde stoffer. Eller man ser ikke anden udvej, fordi livet er så utåleligt, hvis man ikke er påvirket, siger Jannie Getreuer Michaelsen fra hjemløseenheden på Christiana.

Hurtig nedtur

Mille Schiermacher fra det Grønlandske Hus i København har været tovholder i en undersøgelse af de unge udsatte i København. Knap 50 er blevet spurgt om deres situation. Undersøgelsen viser, at de unge i starten ikke selv ser, at de er på vej ud i alvorlige problemer.

- Det er svært at opdage, at festen er ved at være slut, hvis man kun er sammen med ligesindede. Derfor har de unge ofte ikke indsigt i denne gradvise deroute, det er svært at få øje på, når alle andre opfører sig på samme måde, siger hun.

Men nedturen kommer - og den kommer hurtigt og hårdt, viser erfaringerne fra Christiania.

- Jeg syntes, at de gennemgår en ret hurtig nedtur, efter at de er kommet hertil. Det sker, fordi man ikke har et andet sted at gå hen og derfor bliver del af et misbrugsmiljø, siger Jannie Getreuer Michaelsen.

Hårdt miljø

På Sundholm har de set den samme udvikling. Natcaféen er en del af Sundholm, hvor man kan få en seng for en enkelt nat ad gangen. Her er Jeanette Madsen socialfaglig medarbejder.

- Man drikker fra klokken fem om morgenen og så hele dagen og hele natten, indtil man segner om på et eller andet værelse. Og når man så vågner, så starter det forfra. Det er et særdeles hårdt miljø.

- Fra de kommer hertil og indtil de er i massive problemer, går der til tider kun et par måneder. Vi gør vores yderste for, at mennesker ikke bliver i vores café, men får dem meget hurtigt videre. For vi ser en udvikling, der går rigtig, rigtig hurtigt i den forkerte retning med blandt andet misbrug, siger hun.

Du kan læse aller artikler om de unge udsatte i København ved at følge dette link.