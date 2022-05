Unge udenfor systemet skal aktiveres

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 17. maj 2022 - 09:04

I aldersgruppen 16-25 år er der 322 borgere, der er udenfor systemet.

Det vil sige, at de ikke har uddannelse eller er registreret som arbejdsløse, og som ikke modtager offentlig hjælp.

Overset målgruppe

Inatsisartut andenbehandler forslaget i dag, tirsdag, om at man blandt andet gerne vil have de 322 unge til en del af arbejdsmarkedet. Familie og Sundhedsudvalget vil gøre noget ved den oversete målgruppe.

- Loven skal sikre at der udarbejdes en forpligtende handlingsplan for borgeren, men det er udvalgets vurdering, at der bliver nødt til at være en opsøgende indsats for at unge målgruppen så de også sikres en mulighed for et meningsfuldt arbejdsliv og kan bidrage til samfundet, fremgår det.

Det fremgår også, at der er løbende kontakt til Majoriaq, om at identificere ungemålgruppen for at foretage opsøgende vejledning og særligt henblik på at afdække eventuelle behov for udredning eller behandling for helbredsproblemer, som kan forhindre den unge til at starte i uddannelse eller beskæftigelsesaktivitet.

- De steder, der ikke har Majoriaq, skal der varetages vejledningen gennem borgerservice eller gennem telefonisk henvendelse, er oplægget.

Handlingsplan

For de jobparate unge vil det gælde, at når man har tilmeldt sig som jobsøgende, skal der udarbejdes handlingsplan fire uger efter tilmelding som jobsøgende:

- Handlingsplanen skal indeholde beskrivelser af den samlede situation, herunder familie, boligforhold og andre relevante oplysninger.

For de unge, der ikke kan starte på beskæftigelse eller uddannelse skal der udarbejdes handlingsplan, som skal løbende revurderes.

- Efter 12 måneder skal det konkret vurderes, om modtageren af offentligt hjælp skal fortsætte på offentlig hjælp eller eventuelt påbegynde ansøgning om førtidspension.

17 mio. fra landskassen

Forslaget vil koste 17 millioner fra landskassen, mens vurderingen er, at skatteindtægter vil løbe op i fem millioner kroner.

Naalakkersuisut er glade for, at et flertal af udvalget indstiller forslagene til vedtagelse.

- Det vil betyde, at flere borgere vil kunne bidrage til samfundet som helhed, og dermed nedbringe antallet af borgere, der er nødsaget til at blive forsørget af det offentlige, samt øge livskvaliteten for de berørte og deres familier, fremgår det.