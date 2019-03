Unge uddannes på socialøkonomisk virksomhed

Redaktionen Mandag, 18. marts 2019 - 06:46

Fem unge fra Tasiilaq og Nuuk skal de kommende tre måneder arbejde på den socialøkonomiske virksomhed Grennessminde i Taastrup vest for København, som et led i den samarbejdsaftale Kommuneqarfik Sermersooq og Grennessminde indgik i juni 2018.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Med de unge er også projektleder i Grønland Nivi Bark Hansen, der skal være med til at bære socialøkonomien med hjem til Grønland, når de tre måneder er overstået.

Det er første gang, at grønlandske elever er på ophold på Grennessminde. Samarbejdsaftalen mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Grennessminde skal sikre, at den socialøkonomiske indsats i Grønland bliver bæredygtig, så den er forankret i Grønland på grønlandske hænder og integreres med de projekter og aktiviteter, der er i forvejen.

– Det er vigtigt at pointere, at der er tale om en socialøkonomisk indsats iværksat af Kommuneqarfik Sermersooq, implemente- ret af grønlandske aktører og det grønlandske erhvervsliv med danske specialister som partnere. Der er således ikke tale om et projekt, der iværksættes og implementeres fra Danmark. De danske partnere som os vil spille en større rolle her i opstarten af projektet, men vi udfases i takt med, at de grønlandske aktører klædes på med viden og erfaring til at bære den socialøkonomiske indsats videre, fortæller direktør ved Grennessminde Hanne Danielsen, der er i dialog med flere fonde om finansiering af et socialøkonomisk sekretariat i Nuuk og en socialøkonomisk virksomhed i Tasiilaq, der efter planen skal åbne på byens runde fødselsdag i august.

