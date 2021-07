Unge trampede på mands hoved

Redaktionen Torsdag, 22. juli 2021 - 15:59

Listen er lang: Indbrudstyveri. Tingsbeskadigelse. Brandstiftelse. Trusler. Krænkelse af offentlig myndighed. Forsøg på brugstyveri af motorkøretøj. Forsøg på indbrud. Vold. Forsøg på butikstyveri.

Det skriver avisen AG.

Helt konkret står otte unge i alt tiltalt for 18 forhold begået i Paamiut i perioden fra marts sidste år frem til april i år, viser anklageskriftet, som AG har fået indsigt i.

Onsdag denne uge skal de tiltalte med deres forsvarere for Sermersooq Kredsret, der til lejligheden er sat i Hotel Paamiut.

Indbrudstyverierne er gået ud over Paamiut Skole, Fritidshjemmet, E&P Kiosk samt 1-2-3 Kiosk foruden private boliger.

Tre af de otte står også anklaget for at have udøvet vold.

Ifølge anklage skal de have lokket offeret ned til havnen ved Fiskefabrikken i Paamiut. Da han ankom, slog de tiltalte ham i baghovedet så han faldt, hvorefter de slog og sparkede den forurettede i hovedet og på kroppen med skader til følge. Offerets telefon gik ligeledes i stykker under overfaldet.

En anden voldsanklage lyder på to af de unge, som skal have udøvet vold mod en person, der lå på en seng. De to tiltalte skal have slået, sparket og trampet offeret i hovedet, mens en tredje tiltalt filmede episoden. På et tidspunkt mistede forurettede bevidstheden, hvorefter de tiltalte trak ham ud på et badeværelse og spulede ham med koldt vand, hvilket gav ham flere skader i ansigtet og i højre underarm.

Det skriver avisen AG.