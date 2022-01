Unge fra Tasiilaq og Paamiut får mulighed for at deltage ved snowfestival

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 20. januar 2022 - 15:06

Traditionen tro så holder kommunen Snow Festival til marts, hvor deltagerne konkurere om at lave flotteste sneskulpterer i forskellige kategorier.

Som noget nyt, bliver fire unge og en voksen fra Tasiilaq og Paamiut inviteret.

- Vi har brug for et stærkt netværk blandt kulturaktører, kulturlivet og andre dele af samfundet, og derfor er det vigtigt, at Sermeq puljen støtter op omkring disse, hvilket også er vigtigt i vores kulturpolitik, siger borgmester Charlotte Ludvigsen.

Sermeq puljen er en pulje under rådet for kulturfremme. Der bliver i alt uddelt for lidt over en million kroner til 15 kulturelle initiativer.

Østgrønlandsk underholdning

Udover støtte til unge i Tasiilaq og Paamiut, så bliver flere film og filmfestival støttet. Hvor en podcast om fjeldgængere også har fået støtte. Borgere i Nuuk kan også forvente østgrønlandsk underholdning i 2022.

- Projektet ’Kultoorikkut tammatsaaliuinermik ingerlatsineq’ har fået støtte. Projektet skal underholde borgere i Nuum med østgrønlandsk kultur. Det kommer til at foregå i Illorput, på skolerne og på sygehuset. Der vil både være trommedans samt munter musik fra sangkoret Kangiata Akisuanera og Kulusuk Banden. Det oplyser Kommuneqarfik Sermersooq i en pressemeddelelse.

Disse ansøgere til Sermeq puljen har fået støtte: