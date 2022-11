Unge på taler-skole med Niviaq Korneliussen

redaktionen Søndag, 06. november 2022 - 13:58

Jagt, sorg, identitet, venskab, Hans Egede og betydningen af en god lærer. Det var nogle af de emner, en gruppe unge tog op, da de efter en intensiv talerskole for elever på GUX Nuuk tog ordet og holdt taler i aulaen på gymnasiet den 25. oktober.

12 unge havde søgt om at komme med på talerskolen for unge, et projekt skabt i samarbejde mellem Den Rejsende Forfatterskole, som Niviaq Korneliussen er involveret i og talerskolen Røst fra Danmark, som arbejder for at give alle unge modet til at tage ordet.

Det skriver Røst i en pressemeddelelse.

Holdt tale om Hans Egede og kolonisering

En af deltagerne på talerskolen var Smilla Chemnitz:

- Første dag vidste man slet ikke, hvad man ville skrive, og man troede ikke, man ville kunne stille sig foran alle og holde en tale - men så gjorde man det, siger Smilla Chemnitz, der holdt en tale om, at synet på Hans Egede og koloniseringen bør være mere nuanceret.

Underviserne på talerskolen var Pia Beltoft og Martin Fehr Therkildsen fra Røst, som begge er retorikere, og den kendte grønlanske forfatter Niviaq Korneliussen, som i flere år har undervist unge i at skrive skønlitterære tekster.

Elever imponerede

Deltagerne kunne frit vælge, om de ville skrive deres tale på dansk eller grønlandsk, og flere havde passager på begge sprog.

- Vi har lavet talerskoleforløb for unge i Danmark siden 2016 og været rigtig spændte på at lave en talerskole i Nuuk, siger Martin Fehr Therkildsen, som udover at være projektleder og underviser i Røst også er ekstern lektor i retorik på Københavns Universitet.

- Det er gået rigtig godt, og jeg er så imponeret over eleverne, der var engagerede og hurtigt viste os tillid. De har virkelig arbejdet godt og rykket sig meget i løbet af ugen, siger Martin Fehr Therkildsen.