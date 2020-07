De unge tager ansvar i Tasiilaq

Redaktionen Lørdag, 04. juli 2020 - 08:17

Unge mennesker med masser af smil og overskud har endnu engang sørget for, at mængende af affald i Tasiilaq bliver mindre, og at glæden ved at bevæge sig rundt i byen bliver større. Det skriver Kommuneqarfik Sermersooq i en pressemeddelelse.

De unge fra Ungdomskulturhuset Idglo tog styringen i en stor fælles oprydningsindsats, hvor over 100 frivillige delte sig op i syv grupper med ansvar for hver sit område.

Godt samarbejde gentages

Ved sidste oprydningsdag hjalp Materielgården med at køre affaldet væk, og kontorbetjente sørgede for, at det arbejdende folk hverken løb tør for vand eller affaldssække. Og da samarbejdet fungerede rigtig godt, blev det selvfølgelig gentaget denne gang.

Ligesom sidst, blev der trukket lod om præmier til nogle af de heldige frivillige, og blandt disse var der soveposer, telte og rygsække.

- Smilene har for længst bredt sig, og fra Lokaludvalget skal der lyde en stor tak til de frivillige, der endnu engang har gjort Tasiilaq til en flottere by. Tusind tak, lyder det fra Kommuneqarfik Sermersooq.