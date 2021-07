Unge stod i kø for at vaccineres

Unge fra 16-17årige stod i kø for, at blive vaccineret.

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 23. juli 2021 - 16:00

Vaccinationer for de unge i Nuuk startede kl. 14.00. De unge, Sermitsiaq.AG har snakket med, kunne ikke vente med at lægge arm til vaccinen mod coronavirus.

Romeo Blidorf på 17 år. Han kan ikke vente til at få den første stik. Leiff Josefsen

- Jeg vil gerne vaccineres. Jeg spiller fodbold og skal spille i andre lande. Jeg har været lidt irriteret over, at vi under 18 år ikke kunne vaccineres, når andre ikke vil tage tilbuddet. Jeg kunne ikke vente med at blive vaccineret da jeg hørte, at vi også kan få vaccinen, siger den 17-årige fodboldspiller, Romeo Blidorf.

To veninder, Vivian Iversen Lynge og Kimmernaq Askegaard Olsen var spændte.

- Jeg er lidt spændt, men jeg er glad for, at kunne blive vaccineret nu, siger Vivian Iversen Lynge på 17 år.

Fra venstre Kimmernaq Askegaard Olsen og Vivian Iversen Lynge Leiff Josefsen

Veninden Kimmernaq Askegaard Olsen på 16 år er lidt nervøs, men kan ikke vente.

- Jeg har længe ventet på at kunne blive vaccineret. Nu kan vi endelig få den og det er jeg taknemlig for. Jeg synes det er sejt, at vi har fået muligheden, siger Kimmernaq Askegaard Olsen.

Vaccinen gik fint

Tre venner gik ud af vaccinecentret efter at have fået vaccinen. Det var ikke så slemt at få det første stik.

Fra venstre Julian Arleth og Maluk Christoffersen. Lige kommet ud af vaccinecentret. Leiff Josefsen

- Det gik fint. Det var dejligt nemt. Jeg var lidt nervøs for nålen, men ellers ikke, siger den 16-årige Maluk Christoffersen.

- Jeg er glad for, at det endelig kunne blive vores tur. Når jeg hører så meget om dem i Danmark, hvor de tidligere kunne få vaccinen, så synes, jeg der er gået noget tid her. Men det er dejligt, når vi endelig kan få vores vaccine, siger vennen Julian Arleth.

Der vil være vaccinationer for 16-17årige i Qaqortoq lørdag den 24. juli. Mens der vil være vaccinationer i Aasiaat den 27. juli. Se vaccinationsstederne her.